Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон о республиканском бюджете на 2019-2021 годы, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Напомним, 4 июля сенат парламента РК принял Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы». В принятом в рамках уточнения бюджете предлагается перераспределить средства целевого трансферта из Национального фонда – из Т370 млрд Т300 млрд предлагается направить на усиление социальных мер, снижение долговой нагрузки населения по потребительским кредитам, а также увеличение резерва правительства.