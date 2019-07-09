Алматинский смог и энергетика — зелёная или атомная: невежество против безответственности

Экономика 70 0
Пётр Своик: Пока государство так себя ведёт, АЭС невозможно. А вместо проституток стоит заняться воздухом

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