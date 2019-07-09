Алматинский смог и энергетика — зелёная или атомная: невежество против безответственности 09.07.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 70 0 Пётр Своик: Пока государство так себя ведёт, АЭС невозможно. А вместо проституток стоит заняться воздухом Похожие материалы: Алматинский дозор Байбека окончен США и Израиль хотят повернуть Россию против ее союзника Ирана В сенате против передачи Института космической техники и технологий холдингу «Зерде» Казахстанская теннисистка против второй ракетки мира, очередной нокаут от нашего молодого боксера на профи-ринге, «Астана» накануне «Тур де Франс» и победа Алматы в футбольной «битве столиц» «В казахстанской элите началась «война всех против всех». «Идеолог для Алматы: почему Бабакумарова перевели из Акорды в южную столицу?». «Разрешённые митинги и списание кредитов: новая политика или ситуационное реагирование?». «Проституция по-казахстански»