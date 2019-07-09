Алматы. 9 июля. КазТАГ — Экс-президент КР Алмазбек Атамбаев отказался явиться на допрос в МВД, отослав всех к адвокату, передает КирТАГ со ссылкой на «Радио Азаттык».

«Накануне по адресу проживания Атамбаева в селе Кой-Таш Аламудунского района была доставлена повестка из следственной службы МВД. Повестка предписывала ему явиться на допрос в качестве свидетеля по досудебным делам, инкриминируемым экс-президенту. Повестку вручить лично Атамбаеву приставам не удалось. И через посредников Атамбаев передал, что по всем вопросам следственная служба должна обращаться к его адвокату», — говорится в сообщении во вторник.

Со своей стороны, как пишет издание, адвокат Сергей Слесарев заявил, что «лишение Атамбаева статуса экс-президента незаконно, потому что он обладает им по закону от 2003 года, а постановление жогорку кенеша от 27 июня основано на редакции документа от 15 мая 2019 года».

Слесарев отметил, что жогорку кенеш принял решение в нарушение Конституции, в которой не прописано право парламента на лишение экс-президента статуса.

Напомним, жогорку кенеш 27 июня лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. Основанием послужило заключение депутатской комиссии, которая предъявила Атамбаеву шесть пунктов обвинения, пять из которых поддержаны генпрокуратурой. В частности, Атамбаеву инкриминируется незаконное обогащение, участие в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция в деле Бишкекской ТЭЦ и другие.

Сам Атамбаев ни одно из предъявляемых ему претензий не признал и заявил, что намерен защищаться при попытке его задержания.

«У меня есть именное оружие», — заявил Атамбаев.