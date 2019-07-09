Если дойдем до совместных грантов с Казахстаном, будет еще лучше – Путин

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Браки и разводы. 2019 год. Браки и разводы. 2019 год.
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Алматы. 9 июля. КазТАГ – Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставления совместных грантов с Казахстаном, сообщает ТАСС.

«Нам нужно и в таких странах, как Казахстан, развивать свою собственную промышленность, свою собственную науку, поддерживать это, компетенции новые передавать и на этой базе увеличивать общую конкурентоспособность. Если дойдем до совместных грантов, будет еще лучше, имея в виду те общие цели, которые перед нами стоят», — заявил глава РФ во вторник на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.

По его словам, необходимо переманивать талантливых людей в Россию, но с дружественными странами, такими как Казахстан, нужно идти по пути кооперации.

«У нас с такими странами, как Казахстан, другая задача – объединять усилия в рамках межгосударственных связей. То, что эффективнее развивается в России – развивать в России, что эффективнее функционирует в Казахстане – делать в Казахстане», — сказал Путин.

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