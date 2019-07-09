Алматы. 9 июля. КазТАГ – Казахстанские эксперты улучшили среднесрочный прогноз по мировым ценам на нефть, сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«На фоне пролонгации действия соглашения ОПЕК+ (сделки по сокращению объемов добычи нефти между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в организацию – КазТАГ) до конца I квартала 2020 года и роста напряженности в отношениях между США и Ираном рыночные ожидания по ценам на нефть в среднесрочной перспективе улучшились», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Так, средний прогноз стоимости барреля нефти Brent через 12 месяцев вырос с $63 до $66,9 за барр (+6,1%).

«При этом на текущий момент баррель Brent торгуется за $64, и не превышал отметки $65/барр во время проведения опроса. Другими словами, эксперты улучшили свои прогнозы, несмотря на текущую динамику цен», — пояснили в АФК.

Отмечается, что рост котировок нефти будет способствовать отыгрыванию тенге и рублем своих позиций в паре с долларом США.

«Так, среднесрочные ожидания по изменению курса доллара США к тенге и российскому рублю улучшились на 0,9% и 4,9% соответственно. В соответствии с более выраженным укреплением российского рубля ожидания по курсу по паре RUB/KZT ухудшились на 3,8%», — сказано в сообщении.