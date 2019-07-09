На Т15 млн осштрафован начальник отделения МПС отдела полиции Житикары за общее покровительство

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ — На Т15 млн осштрафован начальник отделения местной полицейской службы (МПС) отдела полиции Житикары за общее покровительство, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции.

«(На минувшей неделе – КазТАГ) приговором суда № 2 Костаная по фактам превышения власти и получения взяток от подчиненных сотрудников за общее покровительство, осужден к штрафу в размере Т15 млн начальник отделения МПС отдела полиции Житикара майор полиции Искаков К.; этим же судом за превышение власти путем оказания покровительства преступной деятельности лиц, занимавшихся сводничеством, осуждены к 5 годам лишения свободы оперуполномоченные управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции майор полиции Ерболулы М. и капитан полиции Саков А.» — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что приговором Октябрьского районного суда Караганды осужден к штрафу командир роты полка дорожно-патрульной полиции майор полиции Каскин М., который получил взятку от частного лица за общее покровительство и беспрепятственный проезд грузовых автотранспортных средств.

Вместе с тем приговором суда № 2 Усть-Каменогрска осужден к штрафу в размере Т7,5 млн старший следователь Ульбинского отдела полиции Алканов Д., который получил от подозреваемого взятку в сумме Т250 тыс. за увод от уголовной ответственности.

«Перечисленные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также специальных званий офицеров полиции. Осужденным к штрафам судом установлены различные сроки для их уплаты, и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 4 января директор департамента по связям с общественностью тогдашнего агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции (АДГСиПК) Арман Бердалин заявил, что 21 декабря 2018 года антикоррупционной службой Костанайской области задержаны при получении в группе лиц взятки в сумме Т1,5 млн начальник отдела полиции Житикары и Житикаринского района, а также начальник отделения местной полицейской службы этого же отдела. Как утверждал тогда Бердалин, подозреваемые якобы осуществляли незаконные поборы денежных средств, ранее выплаченных в качестве премий подчиненным сотрудникам.

Однако 30 января стало известно, что полицейские из Житикары Жанат Исмаилов и Турсунбек Жалгасбаев обвинили сотрудников антикоррупционной службы в избиениях для дачи ложных показаний о том, что они якобы «должны были занести деньги» в кабинет заместителя начальника департамента полиции (ДП) Костанайской области Мереке Альшагирова. Отмечалось, что антикоррупционеры допрашивали Исмаилова и его коллегу Жалгасбаева по делу начальника ОВД Житикары Оршакбаева и руководителя местной полицейской службы (МПС) Искакова, которые были обвинены в присвоении премий, выписанных подчиненным. Приводилось мнение адвоката, ветерана силовых структур Бактыбека Нурпеисова, который считает, что дело пустое и бездоказательное. Он, а также ряд полицейских выразили мнение, что дело Оршакбаева и Искакова «шьется белыми нитками».

15 апреля стало известно, что полицейские Житикары массово требуют от тогдашнего АДГСиПК снять с них статус «потерпевших». При этом сами стражи порядка подчеркивают, что с самого начала не признавали себя таковыми, «но по решению антикоррупционной службы по документам продолжали проходить в этой ипостаси». Сотрудники полиции Житикары тогда написали официальное заявление генеральному прокурору Казахстана Гизату Нурдаулетову с просьбой обязать орган, ведущий уголовное дело, вынести постановление о прекращении их участия в процессе в качестве потерпевших.

18 июня Tobolinfo сообщало, что полицейские Житикары в суде вновь повторили о данных под угрозами антикоррупционеров показаниях.