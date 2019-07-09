Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Нур-Султан признан отстающим регионом в рамках развития «экономики простых вещей» (отечественного производства товаров народного потребления), сообщил заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек.

«В качестве критерия активности регионов в «экономике простых вещей» рассматриваются количественные (количество проектов) и суммарные (стоимость проектов) показатели. По данным критериям наименее активными являются Нур-Султан, Атырауская, Костанайская, Западно-Казахстанская области», — сообщил Касымбек на заседании правительства во вторник.

Вместе с тем, по его словам, по состоянию на 4 июля в работе проектного офиса по реализации программы льготного кредитования находится около 1,5 тыс. проектов бизнеса на сумму более Т1 трлн, что составляет 30% от количества потенциальных участников. Наиболее активными регионами являются Акмолинская, Мангистауская, Павлодарская области и Алматы.

«Основные проекты, по которым одобрено кредитование, – в сфере пищевой промышленности (Т6,6 млрд) и в сфере агропромышленного комплекса (АПК) (Т4,2 млрд). Из 92 одобренных проектов 29 предусматривают создание новых производств, 63 – расширение действующих, их реализация позволит создать более 2 тыс. рабочих мест, увеличить налоговые поступления на Т6,6 млрд», — добавил Касымбек.

В свою очередь премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил, что с учетом предложений бизнес-сообщества и государственных органов были внесены изменения в условия льготного финансирования для развития проектов «экономики простых вещей». В частности, снижена процентная ставка до 6%, внедрен льготный период по выплате займа, включено 45 новых видов выпускаемой продукции. В целях дальнейшей активизации данной работы он поручил проработать возможность выделения средств на увеличение субсидий для пополнения оборотных средств проектов АПК.

«Развивая «экономику простых вещей», мы решаем вопросы развития МСБ и занятости населения, создавая новые рабочие места. Все это положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул Мамин.