Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Представлен прогноз погоды по Нур-Султану, Алматы и Шымкенту на среду-пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды по городу Нур-Султан. 10 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 метров в секунду. Температура ночью +14+16, днем +29+31. На 11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +31+33. На 12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +18+20, днем +33+35», — сообщили синоптики во вторник.

В Алматы 10 июля: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер 0-5, при грозе 12 метров в секунду. Температура ночью +19+21, днем +30+32. 11 июля в южной столице переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +32+34. 12 июля в Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +21+23, днем +34+36.

«Прогноз погоды по городу Шымкент на 10 июля: переменная облачность, без осадков. Временами пыльная буря. Ветер восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +38+40. На 11-12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +22+24, днем +39+41», — сказано в сообщении.

Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение в Туркестанской области.

«Днем 10-12 июля в Туркестанской области на большей части ожидается сильная жара +40+43. 10 июля местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте днем 10-12 июля ожидается сильная жара +40. 10 июля утром и днем ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 10-12 июля ожидается сильная жара +41+43. 10 июля ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20 метров в секунду», — предупредили в «Казгидромете».

Вероятность шторма оценивается в 90-95%.