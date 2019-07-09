Алматы. 9 июля. КазТАГ – Шестилетняя девочка умерла от ветряной оспы в инфекционной больнице Атырау, сообщает «Ақ Жайық».

«5 июля в 4.40 утра в Атырау в областной инфекционной больнице (областная больница №2) от ветряной оспы умерла 6-летняя девочка», — говорится в сообщении во вторник.

Как заявила заместитель главврача областной станции скорой помощи Гульнафис Танбаева, первый вызов от родителей девочки поступил в мобильную группу поликлиники №3 в 4 июля в 00.06.

«Были жалобы на высокую температуру. Фельдшеры мобильной группы оценили ее состояние как удовлетворительное и оставили дома. Через 10 часов, в 10.06 четверга, поступил вызов на станцию «скорой помощи». Мы госпитализировали пациентку в областную больницу №2», — уточнила Танбаева.

Заместитель главврача областной больницы №2 Надя Ергалиева утверждает, что ребенок попал в больницу уже в бессознательном состоянии.

«Она попала в больницу уже в состоянии агонии, без сознания, с очень низким пульсом. Сразу же поместили в реанимацию инфекционного блока и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как ребенок уже не мог самостоятельно дышать. Диагноз – висцеральная форма ветряной оспы. 5 июля в 4.40 она скончалась», — заявила Ергалиева.

По ее словам, в июне к погибшей приходила девочка (родственница), которая до этого болела ветряной оспой. Информацию о том, что в медучреждении не было лекарства от ветряной оспы медик отрицает.

«Есть такое лекарство – ацикловир, убивающий вирус. Но она не смогла принять таблетки, так как была без сознания. Родители хотели заказать ацикловир в виде мази из Москвы. Но мазь для наружного применения в данном случае ничего бы не решила», — сказала замглавврача инфекционной больницы.

Она заявила, что, если бы девочку можно было госпитализировать раньше, то удалось бы ее спасти.

Также Ергалиева сказала, что будет проведена служебная проверка.

После брифинга журналисты созвонились с одним из медиков областной инфекционной больницы, который опроверг утверждение Ергалиевой о том, что ребенок поступил в бессознательном состоянии.

«Когда утром ее привезла скорая, девочка была в сознании. Еще рвота была», — сказал неназванный сотрудник медучреждения.