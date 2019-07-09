Успех казахстанского теннисиста на Уимблдоне, очередная неудача штангиста Ильи Ильина, «Астана» на многодневке «Тур де Франс» и футбольные клубы РК перед новым «европейским походом»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: Михаил Кукушкин – в «топ-16» на самом престижном турнире

Казахстанец Михаил Кукушкин дошел до четвертого круга, или 1/8 финала, Уимблдона. Это повторение его лучшего достижения на турнирах «Большого шлема» — семь лет назад он добрался до такой же стадии на открытом чемпионате Австралии.

На снимке: Михаил Кукушкин

В стартовом круге Кукушкин (47-й в рейтинге АТР на начало турнира) уверенно разобрался с испанцем Пабло Андужаром (77-й) – 6:3, 6:2, 6:4. Следующий соперник был куда сильнее – «посеянный» 9-м американский гигант (рост 208 см) Джон Иснер, полуфиналист прошлогоднего Уимблдона, обладатель пушечной подачи, которая делает его на быстрых травяных кортах особенно грозным. Однако казахстанец продемонстрировал в ответ свои козыри. После трех сетов он проигрывал, но взял верх в двух последних – 6:4, 6:7, 4:6, 6:1, 6:4. А потом был поединок с немцем Ян-Леннардом Штруффом (33-й). Его Михаил победил в четырех сетах – 6:3, 7:6, 4:6, 7:5.

А вчера в 1/8 финала казахстанец встречался с седьмой ракеткой мира японцем Кеем Нишикори. Матч продолжался около трех часов и завершился поражением Кукушкина в четырех партиях – 3:6, 6:3, 3:6 4:6. В следующем круге японец сыграет с восьмикратным чемпионом Уимблдона швейцарцем Роджером Федерером.

Отлично начала турнир Юлия Путинцева (39-я в женском рейтинге – WTA). Она еще раз доказала, что является крайне неудобной соперницей для второй ракетки мира японки Наоми Осака, которая за последний год выиграла два турнира «Большого шлема». Юлия победила ее в двух сетах – 7:6, 6:2. Но в следующем круге проиграла малоизвестной швейцарке Виктории Голубич (81-я) – 4:6, 6:7.

Что касается другой нашей теннисистки, Зарины Дияс (86-я), то она в стартовом круге ожидаемо уступила полуфиналистке открытого чемпионата Австралии нынешнего года американке Даниэль Коллинз (34-я) – 3:6, 5:7. После первого же своего матча выбыл из турнирной сетки и Александр Бублик, потерпевший поражение от француза Грегора Баррере – 6:3, 4:6, 3:6, 3:6.

Легкая атлетика: выйдет ли Ольга Рыпакова на свой прежний уровень?

Две наши спортсменки приняли участие в очередном турнире из серии «Бриллиантовая лига», который прошел в Лозанне (Швейцария). В секторе для тройного прыжка обладательница олимпийских наград всех достоинств Ольга Рыпакова заняла 8-е место среди 11 прыгуний со скромным для себя результатом 14 метров 35 сантиметров. Впрочем, и в прошлом году она показывала примерно такие же по дальности попытки. Будем надеяться, что на предстоящем чемпионате мира Ольга выйдет-таки на более высокий уровень, который когда-то приносил ей медали крупнейших международных соревнований. А спор за «золото» вели, главным образом, две южноамериканки – действующая олимпийская чемпионка колумбийка Катерин Ибаргуэн и действующая чемпионка мира Юлимар Рохас из Венесуэлы. В итоге их разделили семь сантиметров – 14.89 и 14.82 в пользу Ибаргуэн. Третьей стала кубинка Лиадагмис Повеа – 14.77.

На снимке: Ольга Рыпакова

Получила приглашение на турнир, что уже само по себе достижение (все-таки подобной чести удостаиваются только сильные легкоатлеты) и бегунья-спринтер Ольга Сафронова. На дистанции 200 метров она финишировала 7-й, предпоследней, с результатом 23,53 секунды. Кстати, ее личный рекорд тоже заметно выше – 22,85. Если бы она повторила его в Лозанне, то заняла бы четвертое место с отставанием от бронзового призера всего в 0,04 секунды.

Велоспорт: позади три этапа французского гранд-тура

Первый же этап второй в нынешнем году супермногодневке «Тур де Франс» сложился неудачно для «Астаны»: ее капитан и один из претендентов на призовое место в генеральной классификации датчанин Якоб Фульсанг за 15 км до финиша угодил в завал и при падении получил повреждения. Гонку он продолжил, тяжелых травм избежал, но определенные проблемы со здоровьем могут сказаться на следующих этапах.

На второй день состоялась командная гонка с раздельного старта. «Астана» показала 10-е время, проиграв победившей «Jumbo-Visma» 41 секунду, а велогруппе «Ineos» (бывшая «Sky»), в составе которой едут главные фавориты общего зачета колумбиец Эган Берналь и британец Герент Томас, 21 секунду.

Третий этап был равнинным, и на нем отличился сильнейший на сегодня специалист классических однодневок, лидер текущего мирового рейтинга гонщиков-шоссейников француз Жюльен Алафилипп, который «привез» ближайшим преследователям более двадцати секунд. Он же возглавил общий счет. Что касается основных «генеральщиков», то Берналь и Томас проигрывают ему 40 секунд, француз Тибо Пино из «Groupama-FDJ» — 52, Фульсанг и Адам Йейтс из «Mitchelton-Scott» — 1.06, колумбиец Наиро Кинтана и испанец Микель Ланда из «Movistar» — 1.30, австралиец Ричи Порте из «Trek-Segafredo» — 1.43.

Тяжелая атлетика: еще одно неудачное выступление Ильи Ильина

В очередной раз разочаровал Илья Ильин, который пытается набрать необходимые рейтинговые очки для того, чтобы завоевать право поехать на Олимпиаду-2020. На сей раз он принял участие в так называемом тестовом турнире, состоявшемся в столице будущих летних Игр – Токио. Казахстанский тяжелоатлет выступал в весовой категории до 109 кг и занял только 8-е, предпоследнее, место. Это при том, что среди его соперников не было сильнейших на сегодня в мире – армянина Симона Мартиросяна и узбека Руслана Нуруддинова.

На снимке: Илья Ильин

Впрочем, дело не в занятом месте, а в набранной Ильиным сумме по итогам двух упражнений – 365 кг (165+200). Даже в категории до 96 кг, в которой он, скорее всего, будет выступать в дальнейшем, он с таким результатом занял бы на прошлогоднем чемпионате мира лишь 14-ю позицию.

Футбол: в отечественной премьер-лиге снова двоевластие

В 17-м туре чемпионата Казахстана повышенное внимание привлекли два матча, в которых друг с другом играли команды из лидирующей четверки. Их результаты привели к «уплотнению» верхней части турнирной таблицы.

«Тобол» – «Астана» 0:2. В случае победы хозяева поля еще дальше оторвались бы от столичного клуба в гонке за чемпионство. И они имели немало моментов для взятия ворот, однако удача была не на их стороне. Теперь оба клуба сравнялись по количеству набранных очков, но при этом столичный провел на два матча больше.

«Кайрат» – «Ордабасы» 0:1. После победы в предыдущем туре над «Астаной» многие решили, что алматинская команда окончательно преодолела игровой кризис. Но, как оказалось, это не так. Единственный и решающий гол гости забили в самом конце поединка.

«Кайсар» – «Шахтер» 2:2. Кызылординский клуб, замахнувшийся на высокое место, набирает много очков на чужих полях, тогда как на своем испытывает серьезные проблемы в матчах даже с заведомо более слабыми соперниками. Две недели назад он не смог выиграть дома у «Тараза», а теперь потерял очки в игре с не хватающим звезд с неба «Шахтером». Причем ведя в счете 2:0.

«Атырау» – «Жетысу» 2:1. Заметно сбавила турнирный ход и команда из Талдыкоргана, которая теряет очки уже пятый тур подряд. На сей раз она проиграла одному из аутсайдеров чемпионата.

«Тараз» – «Актобе» 1:1. Благодаря этой ничьей гости наконец-то вышли на «ноль» в графе «набранные очки». Напомним, что она начала сезон с «минус 12» — этой санкции ее подвергли за непогашенные задолженности прошлых лет перед футболистами.

«Иртыш» –«Окжетпес» 2:1.

Турнирное положение: «Тобол» – 38 очков, «Астана» – 38 (провела на два матча больше), «Ордабасы» – 33, «Кайрат» – 32 (провел на один матч больше), «Кайсар» – 31, «Жетысу» – 23, «Шахтер» – 23, «Окжетпес» – 18, «Иртыш» – 17 (провел на один матч больше), «Атырау» – 15 (провел на два матча больше), «Тараз» – 13, «Актобе» – 0.

Футбол: казахстанские клубы вступают в новый еврокубковый сезон

Сегодня в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» на своем поле будет принимать румынский «Клуж». Последний дважды участвовал в основной, групповой, стадии самого престижного клубного турнира Европы – правда, это было уже почти десять лет назад. Казахстанская же команда добилась такого результата однажды, но это произошло относительно недавно, в сезоне 2015/16. Игра начнется в 19.00. Спустя неделю состоится ответный поединок на стадионе «Клужа». Победитель этого противостояния встретится в следующем раунде с израильским «Маккаби» (Тель-Авив), а проигравший получит шанс реабилитироваться уже в квалификации Лиги Европы, второго по значимости турнира.

В последней старт примут три казахстанских клуба. Шымкентский «Ордабасы» 11 и 18 июля сыграет с кутаисским «Торпедо» (Грузия), костанайский «Тобол» – с «Женессом» из Люксембурга, а алматинский «Кайрат» – с «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины. Все соперники вполне проходимые.

На сегодня в таблице коэффициентов УЕФА, которая отражает результаты команд в еврокубковых турнирах и служит показателем уровня клубного футбола в той или иной стране, Казахстан занимает 25-ю позицию (из 55). Сразу за нами идут Азербайджан, где в спорт №1 тоже вкладывают большие суммы и привлекают дорогостоящих легионеров, Польша, Болгария и Словакия.

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