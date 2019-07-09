«В казахстанской элите началась «война всех против всех». «Идеолог для Алматы: почему Бабакумарова перевели из Акорды в южную столицу?». «Разрешённые митинги и списание кредитов: новая политика или ситуационное реагирование?». «Проституция по-казахстански»

Сетевой Казахстан 9 июля 2019г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «В казахстанской элите началась «война всех против всех»» — Последние пару недель казахстанское информационное пространство наводнили скандальные «сливы» и «компроматы» на высокопоставленных чиновников. Складывается впечатление, что в госаппарате запущен процесс «самоочищения», и элитарии спешат «подставить» и «слить» ближнего своего, дабы сохранить собственный статус кво, а при благоприятном раскладе – захватить доступ к новым ресурсам… Что же, нынешние процессы красноречиво демонстрируют, что транзит власти не ограничивается сменой первого лица государства – неизбежным его следствием станет обновление – возможно, существенное – госаппарата, во всяком случае, его ключевых представителей. И это, пожалуй, самая болезненная и сложная часть процесса транзита, из-за которой, скорее всего, так долго откладывался уход Нурсултана НАЗАРБАЕВА с должности президента. Очевидно, что инстинкт выживания заставляет сегодня элитариев бороться за сохранение статус кво – и прежде всего с себе подобными. Поэтому, полагаю, в ближайшее время мы увидим обострение этой «войны всех против всех» в казахской элите.

«Идеолог для Алматы: почему Бабакумарова перевели из Акорды в южную столицу?» — На прошлой неделе в Казахстане произошла знаковая кадровая ротация во внутриполитической сфере. Советник президента и, по всеобщему признанию, сильнейший аналитик и ключевая фигура идеологического блока госаппарата Ержан БАБАКУМАРОВ получил новую должность заместителя акима города Алматы. Как расценивать это назначение? Как аппаратное перемещение по горизонтали для решения нового комплекса задач и вызовов в крупнейшем мегаполисе страны? Или как карьерное движение по вертикали – и как в этом случае его истолковывать: в качестве «повышения» или «понижения»?

AZATTYQ . ORG . ««Болезненный процесс». Могерини – о реформах, задержаниях, правах человека» — Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МОГЕРИНИ в интервью Азаттыку после форума «Европейский союз – Центральная Азия» в Бишкеке рассказала о том, какие вопросы поднимались на встречах с министрами иностранных дел стран региона, и прокомментировала массовые задержания в казахстанских городах 6 июля — Наш месседж властям этой страны, как и других стран, — проявить последовательность в своем стремлении совершенствовать стандарты в области прав человека, открываться [миру], гарантировать пространство для свободы выражения мнений и свободы СМИ, чтобы они свободно выполняли свои задачи.

CARAVAN . KZ . «Вся власть советам!» — Кто войдет в состав Национального совета общественного доверия (НСОД). Почти месяц прошел со дня публикации указа о создании НСОД. В социальных сетях прошла первая волна реакции на указ. Люди делились своими впечатлениями, предлагали кандидатуры. Затем всё стихло. Между тем экспертное сообщество считает, что в этот совет должны войти наиболее уважаемые люди, пользующиеся авторитетом, которые могли бы способствовать созданию диалога между властью и обществом. Прежде всего, по мнению экспертов, те, кто войдет в совет, должны помнить об ответственности, которая ложится на их плечи. Нужен ли такой совет и кто в него должен войти? На эти вопросы отвечает руководитель Центра актуальных исследований кандидат политических наук Андрей ЧЕБОТАРЁВ.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «Разрешённые митинги и списание кредитов: новая политика или ситуационное реагирование?» — Если эти шаги ситуативны и за ними нет проработанной политики, то это тревожит. Как бы ни формировать социальные инициативы, как бы ни пытаться минимизировать их популистские моменты, они рано или поздно перестанут удовлетворять общество, если общая экономическая ситуация не улучшается. Сегодня продолжать старую экономическую политику на основании созданных механизмов и идеологии невозможно – для этого уже нет ресурсов, да и сама экономическая карта страны уже сложилась таким образом, что старая политика только ухудшает состояние. В отсутствии цельной альтернативной программы мы неизбежно будем топтаться на месте, стагнировать, на фоне растущих популистских настроений, что создаёт значительные риски. Я излагал своё видение по возможной последовательной экономической и информационной политике, которая по сути является реализацией довольно простой и обкатанной во многих странах экспортоориентированной стратегии. И выражал осторожный оптимизм, предполагая, что последние инициативы означают переход к ней, однако некоторые моменты стали для меня тревожным звонком.

MATRITCA . KZ . Ерлан САИРОВ, политолог – «Думы о природе диалога» — Что такое современное государство? Современное государство тогда, когда власть и граждане совместно решают все вопросы жизненного бытия. Современное государство отличается от архаичного тем, что в архаичных государствах существуют подданные, а в современных государствах проживают граждане. За многие годы государственности, мы можем говорить, что начинаем делать первые шаги к созданию современного государства со всеми ее атрибутами. У многих из нас есть ощущение, что дышать стало легче. Государство сразу делает следующий шаг, К. Токаев своим решением созывает Совет Общественного Доверия. Здесь, ключевым смыслом и ценностью является термин Доверие.

TIME . KZ . Михаил КОЗАЧКОВ — «Блог — в помощь» — Нужен ли городскому суду Алматы новый председатель? В первых числах июля с подачи блогера Дениса КРИВОШЕЕВА в соцсетях началась бурная дискуссия вокруг персоны председателя городского суда Алматы Нургазы АБДИКАНОВА. Экономический обозреватель, ранее проявлявший себя как последовательный оппонент экс-председателя Нацбанка Данияра АКИШЕВА, а также горячий защитник Лилии РАХ, неожиданно стал экспертом и в работе судебной системы, поэтому вступился за главного служителя Фемиды самого большого города страны. Связано это, по всей видимости, с приближающимся вылетом Абдиканова из кресла председателя горсуда Алматы, в котором он провел ровно два года. Чем же запомнился Нургазы Абенович на этом посту? Об этом рассуждает наш корреспондент.

«Городской роман-с, или От какого наследства откажется новый аким Алматы?» — САГИНТАЕВ, назначенный новым градоначальником Алматы 28 июня, всю прошлую неделю объезжал вверенные ему владения. Причем показательно начал с проспекта Сейфуллина, призвав полицию к беспощадной борьбе с проститутками, затем окунулся в Турксибский район, потом — в Наурызбайский, следом — в Алатауский, Жетысуский, возможно, давая понять, что центр Алматы и так в последнее время был в центре внимания — Хотя микрорайоны считаются окраиной, стандарты жизни надо повышать. Принцип развития мегаполисов президента ТОКАЕВА — “город без окраин”. В первую очередь это касается Алматы, — подчеркнул при этом новый мэр.

«Земельный беспредел» — Как в Алматы умудрились в 25 раз удешевить лакомые 10 соток. Изъяв участок под госнужды в микрорайоне “Калкаман”, городские власти готовы выплатить его владельцу Михаилу ДУДИЛОВСКОМУ всего 762 000 тенге, несмотря на то, что эксперты, чиновники и суд первой инстанции оценили его в 19 125 844 тенге.

CAMONITOR . KZ . «Проституция по-казахстански: в лидерах Алматы и Нур-Султан» — Поручение нового акима Алматы Бахытжана САГИНТАЕВА зачистить проспект Сейфуллина от проституток общественность восприняла скорее иронично, чем одобрительно. В отличие от чиновников, обещавших в разные годы избавить город от путан, простые обыватели давно поняли, что это бесполезная затея, особенно если вести борьбу локально — в рамках одной улицы, района или города… К тому же никто не знает, с чем мы вообще имеем дело. До недавних пор не было даже попыток исследовать отечественный рынок интим-услуг, поскольку его специфика не позволяет точно определить объемы, доходы, количество занятых, факторы ценообразования и другие рыночные параметры. А нет понимания проблемы – нет и эффективного решения.

KURSIV . KZ . «Сколько стоила госпомощь банкам казахстанским налогоплательщикам» — На фоне списания долгов по потребительским займам, инициированного новым президентом, «Курсив» предлагает вспомнить, как раньше государство помогало банкам и их клиентам-физлицам и во сколько эта помощь обходилась казахстанским налогоплательщикам.

365 INFO . KZ . «В МВД пообещали вырастить идеального «полисмена»» — В Казахстане сокращают количество полицейских, а оставшимся сотрудникам повышают зарплату. Теперь «человек в погонах» должен любить людей, разбираться в психологии и бороться с киберпреступностью.

«Социальные реформы можно превратить в точку роста экономики» — Казахстан входит в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития, но «балансирует на грани». У нас сильные позиции в образовании и квалифицированной рабочей силе, но минимальная в группе «ожидаемая продолжительность жизни».

ZAKON . KZ . «Асылбек Кожахметов: Не контролировать, а дать свободу в образовании» — Не может быть, чтобы при частой смене министров образования, вектор реформ в этой сфере оставался все время один и тот же. Выходит, кто-то настойчиво ведет свою линию перемен, ведущую всю систему образования если не в пропасть, то уж точно к пропасти. Сможем ли мы остановить столь серьезные сигналы, о том, что будет через лет пять-десять? Об этом и другом читайте в эксклюзивном интервью президента AlmaU, президента Гражданского Альянса Казахстана Асылбека КОЖАХМЕТОВА.

EXPRESS — K . KZ . ««Википедию» по горным туристическим тропам создают в Алматы» — Заслуженный мастер спорта Казахстана по альпинизму Баглан ЖУНУСОВ презентовал в Алматы свою книгу «Тропы Алатау». Известный спортсмен написал путеводитель по горным маршрутам близ южной столицы. В новой книге описано около 60 маршрутов, в том числе такие популярные, как Просвещенец – Кок-Жайляу – Кумбель, Медеу – Горельник, круговые маршруты из Малого Алматинского ущелья в Большое и наоборот.

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