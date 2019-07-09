Золото растет в цене

Центробанки многих государств и инвестиционные фонды наращивают закупки драгоценного металла

Всего за одну неделю лета цена золота выросла на 7%, достигнув $1430 за унцию (31,1 г). Недавно своеобразным барьерным рубежом являлась отметка в $1350 за тройскую унцию желтого металла, но после того, как она была преодолена, цены быстро вышли на рубежи шестилетних максимумов и продолжили рост. Даже с учетом коррекции – неизбежной вещи для всех биржевых товаров – специалисты прогнозируют дальнейший рост цены золота. Главные причины данного тренда: повышение международной напряженности (в том числе торговые войны), опасения по поводу долгосрочных перспектив госдолга США и изменение поведения институциональных инвесторов.

Когда золото скупает Россия – сейчас у ее Центробанка 2190 тонн на сумму порядка $90 млрд – то это можно отнести на специфику государственной экономической политики. Например, в Москве опасаются новых пакетов санкций со стороны США и коллективного Запада вообще, а потому инвестируют в актив, который поможет в чрезвычайной ситуации. После того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро в январе текущего года в два захода по одному дню на каждый обменял (с помощью России) в ОАЭ 30 тонн золота на $1,2 млрд наличными, стало ясно, что ресурс весьма ликвидный и пользующийся платежеспособным спросом.

У рынка золота сложная многоэтажная структура. Поэтому специалисты в теме всегда разводят физическое золото и всевозможные фьючерсы, права заимствования, сертификаты и прочие вещи, которые движение на мировом рынке создают, однако функционируют самостоятельно от перемещения собственно золотых слитков и монет.

С физическим золотом много мороки. Его нужно охранять, содержать (от золотых слитков в результате долгого лежания отделаются крупинки, поэтому золотохранилища регулярно пылесосят), при перемещении проводятся экспертизы различными методами. Самая надежная экспертиза, кстати, это переплавка из одного слитка в другой – она же самая дорогая. Несмотря на все это за последние десять лет доля драгметалла в золотовалютных запасах Российской Федерации выросла с 3,5 до 18,5%, а доля доллара США систематически сокращалась и в настоящее время составляет 21,9%. На начало 2019 года облигаций госдолга США на балансе Центробанка РФ числилось в $14 млрд, а в 2010 году их было свыше $176 млрд.

У современной России золотовалютные резервы являются пятыми по размеру в мире. Поэтому поведение Москвы способно оказывать прямое и косвенное воздействие на глобальный рынок золота. Всемирный золотой совет свидетельствует, что за прошлый год объем золота на балансе центробанков увеличился на 651 тонну. Это самый высокий показатель с 1971 года, когда США отказались от золотого стандарта и доллар превратился в долговые обязательства правительства без золотого содержания. Почти половину объема по линии центробанков купил ЦБ РФ. На втором месте Китай, чьи запасы золота по официальным данным составляют 1853 тонны (на $76 млрд). Эксперты считают, что именно подключение Поднебесной к крупным закупкам желтого металла и привело к наблюдаемому сегодня росту цен. Пока Москва наполняла свои золотохранилища одна, цены на элемент №79 в таблице Менделеева порой даже падали, что, в свою очередь, вело и к падению совокупного объема российских ЗВР.

Турция за прошлый год купила 51,5 тонн золота. Анкара является частью Ближнего Востока, а оттуда почти все новости плохие. Отсюда потребность в чем-нибудь таком, на что можно положиться в чрезвычайной ситуации. Ведь никто не застрахован от срочной покупки энергоносителей, продовольствия, лекарств или оружия.

Резервный банк Индии за 2018-ый год нарастил золотой запас почти на 42 тонны и довел общий объем до 600,5 тонн. Для Дели это абсолютный рекорд. Здесь надо учитывать, что в Индии золото отличается куда большей ликвидностью, чем в Казахстане. Например, в урожайный год руки жены крестьянина покрываются золотыми браслетами (хоть проба может быть низкой), а по мере надобности эти же браслеты распродаются. Еще в Индии крупнейший в мире черный рынок золота, куда стекаются среди прочего нелегальные поставки из проблемных африканских государств.

Летом 2018 года за месяц биржевая цена золота падала с $1260 до $1170 за унцию. Однако из сегодняшнего дня это выглядит временным явлением, а участники рынка прогнозируют дальнейшее повышение цены. В июне 2019-го за три торговых дня запасы золота в ETF-фонде (крупнейший частный игрок на золотом рынке) выросли на 38 тонн и составили 801,96 т. Разворот частных институциональных инвесторов в сторону золота – это и реакция на понижение реальной доходности американских ценных бумаг, и общая тревожность от того, как сейчас функционируют международные рынки и биржи.

После встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G-20 многие рынки выдохнули с облегчением и это сразу отразилось на золоте. Цена стремительно отскочила с $1440 до $1385 за унцию, на радость успешным спекулянтам. Однако с фундаментальной точки зрения ничего не изменилось. Вашингтон накануне внес в «черный список» еще 5 китайских высокотехнологических компаний, распространив на них санкции, аналогичные тем, которым подвергается фирма Huawei. Угроза непредвиденного развития событий по линии США – Иран тоже никуда не исчезла, а война подобного масштаба неизбежно толкнет цену золота вверх. Понижение ставки ФРС США тоже объективно играет на повышение стоимости желтого драгоценного металла.

Средняя результирующая цена на золото опережает аналогичные показатели у серебра и платины, что косвенно свидетельствует в первую очередь о факторах спроса геополитического характера. Платина хоть и драгоценный металл, но вместе с тем еще и промышленный (активно используется в качестве катализатора и электронике), поэтому торговые войны и замедление роста мировой экономики спрос на него не повышают в таком объеме, как на золото. На 2019-ый год прогнозируется повышение спроса на золото со стороны ювелирной промышленности. Однако спрос на серебро она повышает тоже. Если при этом золото растет в цене быстрее, то опять же работают не только сугубо экономические факторы.

Спрос на инвестиционные золотые монеты (не путать с теми золотыми монетами, с которыми работают коллекционеры) за прошлый год обновил шестилетний максимум. Одно из преимуществ инвестиционных монет – трудность их подделки (легко проверить на подлинность). Разумеется, их тоже подделывают, как и практически любые вещи, на которые имеется повышенный спрос.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.