Почти 800 л контрафактного алкоголя пытались ввезти в Казахстан из РФ

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ — Почти 800 л контрафактного алкоголя пытались ввезти в Казахстан из Российской Федерации, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК.

«Спиртосодержащая жидкость неустановленного происхождения была упакована в 4-х и 5-литровые пластиковые емкости, разрешительные документы (лицензия на право хранения и реализации алкогольной продукции, сопроводительные накладные) отсутствовали. Всего было изъято 183 емкости контрафакта общим объемом 792 л, стоимостью в Т1,5 млн», —

Как уточнили в КГД, попытка ввоза контрафактной алкогольной продукции с территории РФ пресечена 8 июля сотрудниками ДГД по Костанайской области на автомобильном пункте пропуска «Кайрак».

«Административный материал, составленный в отношении виновных лиц по ч. 1 ст. 463 КоАП РК направлен в суд», — резюмируется в сообщении.