Жаркая погода без осадков ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане

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Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Жаркая погода без осадков ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Уже середина июля – самый разгар лета. И погода в предстоящие трое суток ожидается по-летнему жаркая и без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30+38, а местами и до +40+43, что выше средних многолетних значений», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 11-13 июля.

Только на западе, по словам синоптиков, возможен кратковременный дождь, но при этом будет жарко, как и на остальной территории республики.

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