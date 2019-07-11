Российский рубль резко укрепился по отношению к американскому доллару и евро – Центробанк РФ

Алматы. 11 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Российский рубль резко укрепился по отношению к американскому доллару и евро, следует из данных Центрального банка РФ.

«Так, по итогам единой торговой сессии на Московской межбанковской валютной бирже, 5 июля американский доллар можно было купить за 63,5605 рубля, 8 июля – за 63,7946 рубля, 9 июля – за 63,7913 рубля, а 10 июля – за 63,611 рубля. Что же касается евро, то 5 июля он стоил 71,5502 рубля, 8 июля – 71,6489 рубля, 9 июля – 71,4562 рубля, а 10 июля – 71,4878 рубля», — говорится в документе «Динамика курсов доллара США и евро к рублю и показатели биржевых торгов», размещенном в четверг на сайте Центробанка РФ.

Отметим, что рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который ранее выразил беспокойство из-за неясной ситуации вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики. По его словам, данные факторы влияют на прогноз по росту ВВП США. Слова главы ФРС повысили уверенность инвесторов в том, что на следующем заседании, намеченном на конец июля, федрезерв снизит ключевую ставку.