Токаев наградил Матвиенко орденом «Достық» І степени

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Валентину Матвиенко орденом «Достық» І степени, сообщает пресс-служба главы государства.

«За большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом «Достық» І степени Матвиенко Валентину Ивановну – председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Отмечается, что настоящий указ вводится в действие со дня подписания.