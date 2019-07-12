Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ — В Казахстане проверили техническое состояние вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«На 40-й военной базе Отар (министр обороны РК – КазТАГ) Нурлан Ермекбаев проверил места проведения конкурсов (Армейских международных игр (АрМИ-2019) – КазТАГ), условия проживания команд-участниц, расположение маршрутов. Глава военного ведомства поставил ряд конкретных задач ответственным лицам за организацию по дальнейшему качественному выполнению подготовительных работ к проведению игр. Кроме того, Нурлан Ермекбаев проверил техническое состояние вооружения и военной техники», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что министру обороны были продемонстрированы тренировки танковых экипажей, расчетов беспилотных летательных аппаратов, связистов и артиллеристов.

Встречаясь с военнослужащими, Ермекбаев пожелал успехов и достойных выступлений на соревнованиях.

«В этом году в рамках Армейских международных игр на территории Казахстана пройдут «Соколиная охота», «Мастера артиллерийского огня» и конкурс военных связистов «Уверенный прием», в них примут участие военнослужащие из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Египта, Ирана, Кыргызстана, Сирии и Узбекистана. Из 32 конкурсов военнослужащие Вооруженных сил Казахстана примут участие в 16 конкурсах», — проинформировали в минобороны РК.

Напомним, Армейские международные игры пройдут в период с 3 по 17 августа 2019 года. АрМИ-2019 пройдут на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстан, Китая, Монголии, России, Узбекистана. Всего в конкурсах примут участие 216 команд из 34 стран мира.

Армейские международные игры впервые были проведены в 2015 году на территории Российской Федерации. В состязаниях приняли участие 56 команд из 17 стран – Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Кувейта, Монголии, Никарагуа, Пакистана, России, Сербии и Таджикистана.

Во второй раз игры проводились в 2016 году. Соревнования проходили на 20 полигонах и в акваториях трех морей, общее число участников игр составило около 3 тыс. человек. В 23 конкурсах участвовала 121 команда из 19 стран. Впервые в 2016 году конкурсы «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня» были организованы на территории Казахстана.

В 2017 году в третьих международных играх приняли участие более 4,5 тыс. военных, составлявших 150 команд из 28 стран. В программу международных игр 2017 года вошли пять новых дисциплин: «Стражи порядка», «Военное ралли», «Воин содружества», «Соревнование расчетов беспилотных летательных аппаратов» и «Дорожный патруль».

В 2018 году в Армейских международных играх приняли участие свыше 180 команд из 33 стран.