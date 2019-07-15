Досаев допускает повышение Нацбанком Казахстана базовой ставки уже в 2019 году

Астана. 16 июля. КазТАГ – Председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев допускает повышение финансовым регулятором базовой ставки уже в 2019 году, передает корреспондент агентства.

«При усилении инфляционного давления во втором полугодии текущего года возможно ужесточение денежно-кредитной политики через повышение базовой ставки», — сказал Досаев в понедельник на расширенном заседании правительства.

Он отметил, что «внешние монетарные условия смягчаются, о чем сигнализируют заявления ФРС США об ожидаемом снижении ставок, меры стимулирования экономики со стороны ЕЦБ и понижение Центробанком России ключевой ставки с 7,75% до 7,5%». В этой связи для снижения уязвимости экономики к внешним шокам в среднесрочной перспективе Нацбанком совместно с правительством, по словам главы финрегулятора, «определены дальнейшие подходы по повышению координации денежно-кредитной и фискальной политики во втором полугодии 2019 года и 2020 году».

«В сфере денежно-кредитной политики будут приняты меры для сохранения инфляции внутри целевого коридора 4-6%», — сказал Досаев.

Главной задачей, по его словам, является «сдерживание влияния на рост цен значительно возросших бюджетных социальных расходов, а также контроль за ценами на продовольственном рынке».

Напомним, 9 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что более половины опрошенных экспертов финансового рынка Казахстана ждут повышения базовой ставки Нацбанка в следующие 12 месяцев. Отмечалось, что 24% опрошенных экспертов ожидают сохранения базовой ставки и только 20% ожидают ее понижения.