Франция вводит налог на цифровые услуги Google и Facebook

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Франция вводит налог на цифровые услуги транснациональных компаний, таких, как Google и Facebook, сообщает ВВС.

«Франция вводит налог на цифровые услуги, несмотря на угрозы возмездия со стороны США, которые утверждают, что он несправедливо нацелен на американских технологических гигантов. 3% налог будет взиматься с продаж, произведенных во Франции транснациональными компаниями, такими как Google и Facebook», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по утверждению французского правительства, такие компании со штаб-квартирой за пределами страны платят слишком маленькие налоги или не платят их вообще. В свою очередь администрация США направила запрос по этим налогам, что может привести к ответным тарифным мерам.

«Новый налог был утвержден французским сенатом через неделю после того, как его приняла нижняя палата Национального собрания. Любая цифровая компания с доходом более 750 млн евро, из которых не менее 25 млн евро компания получает во Франции, будет облагаться налогом. Он будет введен задним числом с начала 2019 года, и ожидается, что в этом году он принесет около 400 миллионов евро», — отмечается в публикации.

Как сообщается, в настоящее время крупные зарубежные компании платят очень небольшой корпоративный налог или вообще не платят его в странах, где у них нет большого физического присутствия. Они декларируют большую часть своей прибыли там, где они находятся. По оценкам Европейской комиссии, в среднем обычные компании облагаются 23% ставкой налога на прибыль в ЕС, в то время как интернет-компании обычно платят 8%-9%.

«Франция давно утверждает, что налоги должны основываться на цифровом, а не на физическом присутствии. Она объявила о своем налоге на крупные технологические фирмы в прошлом году после того, как усилия по введению налога по всему ЕС затормозились. Для введения такого налога в ЕС потребуется согласие между членами, но Ирландия, Чешская Республика, Швеция и Финляндия возражают против такой меры», — пишет издание.

Как отмечает ВВС, платить налог будут около 30 компаний, в основном это американские группы, такие как Alphabet, Apple, Google, Facebook, Amazon и Microsoft. Это также касается китайских, немецких, испанских и британских фирм, а также французской компании онлайн-рекламы Criteo. Французское правительство заявляет, что налог будет отменен, если аналогичная мера будет согласована на международном уровне. Крупные технологические компании утверждают, что они соблюдают национальные и международные налоговые законы. Администрация президента США Дональда Трампа осудила этот шаг за день до голосования.