Отключение оборудования на ТЭЦ-2 в Алматы произошло в результате короткого замыкания в электросетях

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Отключение оборудования на ТЭЦ-2 в Алматы и области произошло в результате короткого замыкания в электросетях, сообщил заместитель председателя по производству АО «Алматинские электрические сети» («АлЭС») Газий Измухамбетов.

«В результате короткого замыкания в сети 110 киловольт технологическими защитами были отключены три котла и три турбины на ТЭЦ-2. После подачи напряжения включена часть оборудования, в настоящее время идет восстановление режима», — сказал Исмухамбетов на пресс-конференции в понедельник.

При этом он отметил, что причина случившегося пока не выяснена и будет озвучена в течение 1-2 дней. Комиссия для расследования будет создана под руководством комитета по энергонадзору министерства энергетики.

По словам Исмухамбетова, произошедшая авария была крупнейшей за последние 7-8 лет.

Напомним, 15 июля примерно в 14.30 Алматы и часть прилегающей к городу территории Алматинской области осталась без электричества. В настоящий момент в городе и области поэтапно возобновляется подача электроэнергии. Полиция Алматы из-за отсутствия света регулирует дорожное движение вручную.

Позднее ситуацию прокомментировали в министерстве энергетики РК, где сообщили, что отключение света в Алматы, которое, по их данным, произошло в 14.30 по времени Нур-Султана, «повлияло на энергосистему Южного региона, в частности, на генерацию электроэнергии ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также на работу каскадной ГЭС (Капшагай)». В минэнерго заверили, что причины сбоя системы выясняются. Все восстановительные работы, по данным минэнерго, начаты и закончатся в самое ближайшее время.

В управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы сообщили, что «15 июля в 14.14 произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО «АлЭС», что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города». При этом в управлении заверили, что «перезапуск источника будет происходить в течение 1-1,5 часа, подача электроэнергии будет восстановлена до 17.00 в полном объеме».

В пресс-службе ГКП «Алматы Су» сообщили, что проблемы с подачей воды в Алматы связаны с аварией на электросетях. При этом в «Алматы Су» отметили, что в ближайшее время водоснабжение будет полностью восстановлено.

Позднее стало известно, что произошедшее отключение света в Алматы было в сетях АО «Алатау Жарык Компаниясы». В «АЖК» сообщили, что возместят ущерб потребителям за сгоревшие в результате аварии бытовые приборы.