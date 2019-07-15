Астана. 15 июля. КазТАГ – Полуфинал образовательного проекта ITeachMe стартовал в Нур-Султане, сообщает пресс-служба компании «Шеврон».

«С 15 по 16 июля 2019 года с 10.00 до 17.00 в международном технопарке IT-стартапов Astana Hub города Нур-Султан проходит полуфинал проекта ITeachMe. На полуфинале ожидается участие вице-министра труда и социальной защиты РК Наримана Мукушева и представителя министерства образования и науки РК», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточнили в компании, главной задачей инклюзивного образовательного проекта ITeachMe является обучение молодых людей с инвалидностью, таким навыкам, как программирование, кодинг, проектный менеджмент, дизайн, основы маркетинга, робототехника и так далее.

«ITeachMe включает в себя несколько этапов: очная четырехдневная образовательная программа (в которой участники самостоятельно могут изучать выбранные ими курсы в регионах), онлайн-менторство, а также создание социальных IT проектов. На сегодняшний день, проект стал площадкой, где участники начинают лучше понимать потребности людей с инвалидностью и обучаются навыкам ведения проектов», — уточнили в пресс-службе.

В полуфинале проекта встретятся шесть команд из числа участников ITeachMe на соискание гранта в дальнейшем (призовой фонд – Т2 млн).

«Совместно с менторами из различных отраслей, команды будут работать над усилением проектов. Молодые люди в ходе интерактивного хакатона будут искать сильные и слабые стороны своих идей, создадут бизнес-планы, рассмотрят варианты масштабирования проектов. Наставники команд будут давать обратную связь по возможности реализации замыслов ребят», — сказано в сообщении.

Организаторами мероприятия выступают корпоративный фонд «Ерекше Тандау-Шелек», компания «Шеврон», Фонд Евразия Центральная Азия, при поддержке министерства труда и социальной защиты Казахстана.

Площадка для проведения полуфинала ITeachMe предоставлена партнером проекта – международным технопарком IT-стартапов Astana Hub.