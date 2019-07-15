Свыше Т791 млн хотят потратить на проведение военной выставки КАDEX-2020 в Нур-Султане

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Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Свыше Т791 млн планируется потратить на проведение военной выставки КАDEX-2020 в Нур-Султане, сообщается в проекте постановления правительства.

«Проведение VI Международной выставки вооружений и технологий КАDEX-2020 будет осуществляться за счет и в пределах денежных средств, выделенных из республиканского бюджета на 2020 год министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках бюджетной программы 1 подпрограммы 100 на сумму Т791,139 млн», — сообщил в пояснительной записке к проекте постановления «О проведении шестой Международной выставки вооружений и технологий КАDEX-2020» министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.

Он уточнил, что финансирование других государственных органов, задействованных в проведении вышеназванной выставки, «будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2020 год на обеспечение их деятельности в соответствии с возложенными функциями согласно законодательству».

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 26 июля.

Напомним, 25 февраля МИА КазТАГ сообщало о том, что военную выставку КАDEX-2020 планируют провести на территории войсковой части 19132.

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