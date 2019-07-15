Ужесточить правила использования средств Нацфонда и проверить качество активов банков обещает Нацбанк РК

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Ужесточить правила использования средств Национального фонда и проверить качество активов банков обещает Национальный банк Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В сфере фискальной политики совместно с правительством в 2019-2020 годах будет проработан вопрос повышения контрцикличности фискальной политики через внедрение новых бюджетных правил и ужесточения правил использования средств Нацфонда. В банковской системе будет проведена комплексная независимая оценка качества активов банков», — сообщил в понедельник на расширенном заседании кабмина председатель Национального банка Ерболат Досаев.

По его словам, в проверку включено 14 банков, занимающих порядка 87% от всех активов банковской системы.

«До конца июля текущего года совместно с международным консультантом – компанией Oliver Wyman, будет завершена адаптация методологии Европейского Центрального Банка», — добавил руководитель финансового регулятора.

Также он заверил, что «совместно с правительством будет проработан вопрос эффективного оздоровления предприятий реального сектора и ограничения поддержки нежизнеспособных предприятий в рамках государственных программ».

«Также будет продолжена работа по развитию новой системы мобильных платежей, удаленной идентификации клиентов и переходу на безбумажное обслуживание для повсеместного развития в стране цифровых финансовых услуг», — уточнил глава финрегулятора.

Он добавил, что параллельно для формирования альтернативных источников фондирования экономики совместно с правительством «будет продолжена работа по развитию фондового рынка, рынка страхования и иных финансовых инструментов».

«Этому будет способствовать проведение масштабных IPO, передача пенсионных активов ЕНПФ в частное управление и развитие продуктов страхования. Реализация указанных подходов позволит обеспечить достижение задач по сохранению инфляции в целевом коридоре и поддержанию благосостояния населения», — сказал Досаев.