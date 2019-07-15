Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Валовые золотовалютные резервы Казахстана снизились с начала 2019 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Валовые золотовалютные резервы снизились с начала текущего года до $28,2 млрд в результате уменьшения остатков на валютных счетах клиентов в Национальном банке. Уровень золотовалютных активов превышает семь месяцев импорта товаров и услуг. Активы Национального фонда составили $58,2 млрд, валовые международные резервы – $86,4 млрд», — сообщил на расширенном заседании правительства в понедельник председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

Он отметил, что по итогам первого полугодия инфляция в годовом выражении сложилась на уровне 5,4%, сохраняясь внутри целевого коридора 4-6% на текущий год, а базовая ставка была снижена с 9,25% до 9%.

«Курс национальной валюты формировался под влиянием внешних и внутренних факторов и с начала года укрепился на 0,2%. Продолжается улучшение платежного баланса страны на фоне стабильного спроса на экспортную продукцию страны. В I квартале этого года счет текущих операций сложился с профицитом, составив $0,4 млрд», — добавил руководитель финансового регулятора.

По его словам, Нацбанк принимает меры по обеспечению экономики доступными кредитными ресурсами.

«После снижения в I квартале текущего года кредитного портфеля в результате списания банками неработающих займов на сумму Т624 млрд до Т12,5 трлн, в апреле-мае наблюдается восстановление кредитной активности», — прокомментировал глава финрегулятора.

Общий кредитный портфель банковского сектора, по его данным, вырос до Т12,8 трлн, увеличившись за апрель-май на 2,2%. Всего, по его словам, с января по май банками выдано на 14,2% больше новых кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Денежно-кредитные условия смягчаются. Ставка по тенговым кредитам для бизнеса снизилась до 11,9% по сравнению с 12,5% в мае 2018 года. Для улучшения базы фондирования максимальные ставки по депозитам населения повышены в пользу срочных и сберегательных вкладов до 12,5% и 13,5%. Продолжается замещение вкладов в иностранной валюте тенговыми вкладами. Уровень долларизации депозитов снизился с 48,4% в начале года до 39,1% по итогам мая текущего года», — сказал Досаев.