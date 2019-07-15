«Золото» лидера сборной Казахстана по дзюдо, победный старт ватерполисток РК на чемпионате мира, неоднозначные результаты футбольных команд в еврокубковых турнирах и итоги первой недели «Тур де Франс»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: «европейский поход» начался с трех побед и одной ничьей

Из четырех казахстанских команд, вступивших на прошлой неделе в новый еврокубковый сезон, только алматинский «Кайрат» может чувствовать себя относительно спокойно перед ответным поединком. Остальным же надо еще постараться, чтобы одолеть своих соперников по сумме двух матчей и выйти в следующий раунд.

В квалификации самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов – «Астана» встречалась с румынским «Клужем». До перерыва на поле шла в целом равная игра, но потом стало сказываться преимущество хозяев в функциональной готовности: все-таки в Казахстане национальный чемпионат в самом разгаре, тогда как в Румынии он еще не начался. И в середине второго тайма Евгений Постников принес победу «Астане». Кстати, этот защитник забивает редко, но почти всегда именно в еврокубковых турнирах и обычно очень важные голы. Ответный поединок запланирован на 17 июля.

На снимке: футболисты «Астаны» празднуют гол

Теперь что касается квалификации Лиги Европы. Алматинский «Кайрат» благодаря «дублю» своего главного бомбардира Адеринсолы Эсеолы выиграл в гостях у «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) – 2:1 и таким образом создал хороший задел перед поединком на родной арене. Шымкентский «Ордабасы», играя на своем поле, забил единственный мяч в ворота кутаисского «Торпедо» (1:0), чего может оказаться недостаточно для победы по сумме двух матчей. Гол забил защитник национальной сборной Темирлан Ерланов. А лидер чемпионата Казахстана костанайский «Тобол» не смог одолеть в крохотном Люксембурге местный «Женесс» (0:0). Ответные игры состоятся 18 июля.

Дзюдо: медали завоевали два Елдоса – Сметов и Жумаканов

Большим (12 дзюдоистов) и, по сути, основным своим составом поехала в Будапешт на этап «Гран-при» мужская сборная Казахстана. В итоге она завоевала одну золотую и одну серебряную медали.

На снимке: Елдос Сметов

Наибольшего успеха вполне ожидаемо добился призер Олимпиалы-2016 и чемпион мира 2015-го Елдос Сметов, выступавший в самой легкой весовой категории (до 60 кг). По ходу турнира он досрочно победил дзюдоиста, выступавшего под флагом международной федерации этого вида спорта, а также соперников из Узбекистана и Тайпея. А вот в полуфинальном поединке с голландцем Торнике Чакадоэ ему пришлось тяжелее – лишь в дополнительное время казахстанцу удалось провести результативный прием. В схватке за «золото» его поджидал чемпион мира 2014-го монгол Болдбаатар Ганбат. На 4-й минуте Сметов заработал «иппон», тем самым одержав чистую победу.

Добрался до финала и его тезка Елдос Жумаканов (до 66 кг), причем там ему тоже пришлось сражаться с сильным дзюдоистом из Монголии – победителем «Мастерс» (следующий по статусу турнир после чемпионата мира, проводится лишь раз в году) 2017-го Херленом Ганболдом. Основное время завершилось вничью, а в дополнительное сильнее был монгол.

Что касается десяти других наших участников-мужчин, то Ислам Бозбаев (до 90 кг) проиграл в схватке за «бронзу», Гусман Киргизбаев (до 60 кг), Дидар Хамза и Руслан Мусаев (оба до 81 кг) оказались среди тех, кто поделил 7-8 места, а остальные выбыли из турнирной сетки на ранних стадиях.

Водные виды спорта: ватерполистки начали с победы

В Кванджу (Южная Корея) стартовал чемпионат мира по водным видам спорта – одно из главных спортивных событий в международном календаре нынешнего года. Его участники оспорят в общей сложности 76 комплектов наград (из них 49 в олимпийских дисциплинах), в том числе в плавательном бассейне – 42 (35), в плавании на открытой воде – 7 (2), в прыжках в воду – 13 (8), в синхронном плавании – 10 (2), в водном поло – 2 (2).

Первые медали были разыграны на мужской 5-километровой дистанции пловцами на открытой воде. Лучший из казахстанцев, Виталий Худяков, финишировал 31-м, а Кенесары Кененбаев – 59-м, третьим с конца. Победил же венгр Кристоф Рашовски. Впрочем, для представителей этого вида спорта главным будет завтрашний заплыв на 10 км, по итогам которого десять сильнейших получат путевки на Олимпиаду-2020.

Вчера стартовал женский ватерпольный турнир. Наши девушки в первом матче выиграли у кубинок – 9:6. Тем самым они значительно повысили свои шансы в борьбе за третье место в своей группе, которое позволит выйти в «плэй-офф» и продолжить борьбу за медали. Во встрече других команд из этого квартета испанки победили гречанок – 14:4. А сегодня начнется мужской турнир. В группе «В» казахстанские ватерполисты встретятся с соперниками из США, хорваты – с австралийцами.

Но гвоздем программы чемпионата мира станут, конечно же, соревнования в плавательном бассейне, которые стартуют 21 июля. Как обычно, все наши надежды связаны с олимпийским чемпионом брассистом Дмитрием Баландиным. И хотя в последнее время он не показывал прежних результатов, тем не менее, он должен побороться за высокие места.

Легкая атлетика: результаты Ольги Рыпаковой пока невысоки

Второй раз в течение одной недели Ольга Рыпакова приняла участие в соревнованиях престижной коммерческой серии «Бриллиантовая лига». На сей раз турнир проходил в Монако.

Если на предыдущем этапе в Лозанне наша соотечественница в лучшей своей попытке прыгнула на 14.35, то теперь она приземлилась на четыре сантиметра ближе – 14,31. Это принесло ей 7-е место. Ольга расположилась сразу после действующей олимпийской чемпионкой Катерин Ибаргуэн из Колумбии, которая показала очень низкий для себя результат – 14.33 (напомним, что именно она выиграла неделей раньше в Лозанне, прыгнув на 14.89). Победила же действующая чемпионка мира Юлимар Рохас из Венесуэлы, которой не хватило лишь двух сантиметров до 15-метровой отметки – 14.98. Серебряная медаль досталась кубинке Лиадагмис Повеа (14.71), бронзовая – Шаньеке Риккетс с Ямайки (14.67).

Современное пятиборье: казахстанец -15-й на юниорском ЧМ

В Польше прошел чемпионат мира среди юниоров. В мужской части соревнований были заявлены 70 пятиборцев. Из троих казахстанцев квалификационную стадию смог преодолеть только Евгений Малахов. Финальный раунд, к которому были допущены 36 спортсменов, он начал с 22-го места в фехтовании, затем показал 12-е время в плавании и 11-й результат в конном конкуре. После трех видов казахстанец подобрался к «топ-10», однако в комбинации (кросс и стрельба) выступил не столь удачно и занял итоговое 15-е место, что, впрочем, можно расценить как успех. А призовую тройку составили француз Жан-Баптист Мурсия, египтянин Ахмед Эльгенди и поляк Лукаш Гутковски.

У девушек спор за медали вели 56 участниц, в том числе три представительницы Казахстана. Две из них, Суламифь Ананьева и Фариза Орумбекова, попали в число 36 финалисток, причем первая показала в квалификации 6-й результат. Однако в решающей стадии соревнований она почувствовала себя неважно, неудачно выступила в фехтовании и плавании, а затем и вовсе снялась с турнира. А Орумбекова заняла итоговое 28-е место. На пьедестал почета поднялись россиянка Аделина Ибаттулина, британка Керенца Брайсон и венгерка Люча Барта.

Велоспорт: капитан «Астаны» идет 9-м в общем зачете

На «Тур де Франс» в минувший уик-энд начались горные этапы. И, разумеется, гонщики, временно оказавшиеся в верхней части таблицы общего зачета, стали уступать свои места «генеральщикам».

В частности, субботний этап, хотя и не был особенно сложным, вывел в десятку сильнейших капитана «Астаны» датчанина Якоба Фульсанга, который поднялся на 9-ю позицию с отставанием в 1 минуту 42 секунды от надевшего желтую майку француза Жюльена Алафилиппа из «QuickStep» (он, кстати, возглавляет текущий мировой рейтинг лучших велосипедистов-шоссейников). Между двумя ними находились оба сокапитана «Ineos» (бывшая «Sky») главные фавориты общего зачета колумбиец Эган Берналь и британец Герент Томас, а также француз Тибо Пино из «Groupama-FDJ». Недалеко от «топ-10» располагались Адам Йейтс из «Mitchelton-Scott», колумбиец Наиро Кинтана и испанец Микель Ланда из «Movistar», а также австралиец Ричи Порте из «Trek-Segafredo», проигрывавшие лидеру от 1.47 до 2.19.

Вчерашний, воскресный, этап не внес изменений в этот расклад.

Футбол: унылая ничья и четыре матча с обилием голов

В 18-м туре чемпионата Казахстана состоялись не шесть матчей, а пять – поединок «Астаны» с «Атырау» по просьбе столичного клуба был перенесен на более ранний срок. Зафиксирована одна нулевая ничья, зато остальные четыре игры получились очень результативными – в них забито в общей сложности 18 мячей.

«Ордабасы» – «Тобол» 0:0. Матч, в котором встречались участники еврокубковых турниров, занимавшие соответственно третье и первое места в национальном первенстве, получился малоинтересным и безголевым.

«Кайрат» – «Кайсар» 5:1. Похоже, кызылординская команда действительно угодила в кризис. Показав беспомощный футбол, она крупно проиграла «Кайрату», вышедшему на поле без своих лидеров – Бауыржана Исламхана (он появился только в середине второго тайма) и Адеринсолы Эсеолы.

«Жетысу» – «Иртыш» 4:0. После безвыигрышной серии из пяти матчей команда, представляющая Семиречье, отыгралась на сопернике из Прииртышья.

«Актобе» – «Шахтер» 2:2. В предыдущем туре клуб из Актобе наконец-то вышел на «ноль», а теперь у него в графе «набранные очки» появилась единичка. Но далось это ему непросто. До перерыва хозяева пропустили два мяча и только в середине второго тайма в течение пяти минут ответили тем же. Сравнял счет недавно дебютировавший в составе национальной сборной РК Абат Айимбетов.

«Окжетпес» – «Тараз» 3:1. После первого тайма гости выигрывали, но при этом имели на одного игрока меньше (был удален футболист «Тараза»). Вторая половина матча началась с пенальти в их ворота, а затем южан окончательно добил автогол.

Турнирное положение: «Тобол» – 39 очков, «Астана» – 38 (провела на один матч больше), «Кайрат» – 35 (провел на один матч больше), «Ордабасы» – 34, «Кайсар» – 31, «Жетысу» – 26, «Шахтер» – 24, «Окжетпес» – 21, «Иртыш» – 17 (провел на один матч больше), «Атырау» – 15 (провел на один матч больше), «Тараз» – 13, «Актобе» – 1.

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