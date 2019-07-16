«Больше уже никогда в России не будут относиться к Грузии как к нормальной, а тем более – цивилизованной стране»

Виталий Третьяков – об идиотах из Тбилиси

– Виталий Товиевич, неделю назад грузинский журналист Габуния в телеэфире канала «Рустави-2» произнёс в адрес Путина и его родственников слова, за которые скажем так, в некоторых культурах и субкультурах убивают. А через два дня генеральный директор этого телеканала сказал «Я не планирую извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос». Сейчас по России и всему евразийскому пространству широко растекаются такие настроения: «Путин больше не крутой. Наглые кавказцы обложили семиэтажным матом его самого и покойную путинскую мать. А он стерпел». Имидж Путина дрейфует от, условно говоря, кадыровского к условно говоря макроновскому, «европейскому». Какое счастье это принесёт российскому президенту и стране, я не знаю. А вы знаете?

Виталий Третьяков. (Фото: ava.md)

– То, что лично Путин не ответил какими-либо санкциями на мерзкое выступление Габунии и второго идиота, вполне логично. Сам Путин сказал: «Много чести». И это справедливо. Другое дело, что эти заявления в извращённой форме, но демонстрируют настроения, которые царят в нынешних правящих кругах Грузии. Но и это не новость для Москвы. Так что политически, видимо, было решено, что отмена авиаполётов в Грузию уже является достаточной экономической мерой и добавлять к ней ещё что-то на данном этапе тактически и стратегически нецелесообразно.

– Что это вообще это было, как считаете? Спонтанный всплеск ненависти к России и русским, или просчитанная многоходовка? Надо признать, грузины, вольно или невольно, создали сильную интригу. Неужели Путин, которого, по его словам, учила жизни ленинградская улица, ограничится отменой авиарейсов? На Кавказе есть поговорка, что месть это блюдо, которое надо подавать холодным. Если с кем-то из двух грузинских журналистов через месяц или через три месяца произойдёт неприятность, если кто-то из них подавится куриной косточкой или его задушит любовница, это вызовет у многих людей в Евразии понимание и даже одобрение. У других людей (и шире – «у всего цивилизованного мира») это вызовет шок, ненависть к «понимающим и одобряющим»: какие дикари эти русские! «Убийство смелого журналиста за слова, всего лишь за слова» несмываемым пятном ляжет на репутацию Путина, и без того не белоснежную. Будет проступать на ней через годы и десятилетия. Российские и зарубежные шендеровичи напишут сотни блистательных памфлетов про «уголовную этику Кремля», про то, что «пацаны из кооператива «Озеро» конкретные урки» и так далее.

Значит, всё надо оставить как есть? Ограничившись «европейской» реакцией? Но Путин и Россия после этого не станут ближе к европейцам. Найдутся другие поводы придраться. А вот для простого русского человека Президент РФ станет Вовой Путиным, которого запросто могут обматерить.

– Стратегически вся эта история, во-первых, прерывает и, возможно, надолго наметившееся улучшение российско-грузинских отношений. А в этом улучшении больше заинтересована Грузия. Во-вторых, в сознании большинства граждан России нанесён сильнейший удар по образу «гостеприимных и доброжелательных грузин», который старательно культивировался в советское время. Я уверен, что больше уже никогда в России не будут относиться к Грузии как к нормальной, а тем более – цивилизованной стране. Я не знаю, что случится с Габунией или с какими-то другими габуниями через месяц или через год. Но антироссийскую карту Запад будет разыгрывать в любом случае – если даже ничего не случится.

Важно понять, что дело не в отдельно взятом Габунии или иных подобных типах. После того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и взяла их под свою военную защиту, Грузия волнует Москву только по двум пунктам. Первый: возможное вступление Грузии в НАТО. Второе: возможное полное подчинение Грузии Турции (через Аджарию) и тем самым приход на Кавказ новой военной силы, которую когда-то Россия с Кавказа убрала. Нет проблемы с русскими в Грузии, ибо их там практически не осталось. Нет проблемы с независимым статусом Грузии (если она действительно будет независима), ибо во всех смыслах сама по себе Грузия – ничтожно малая величина в любом смысле. Вопрос о возможном включении Грузии в НАТО ключевой, но Москва, безусловно, этого не допустит – и тут нельзя исключать никакие средства. Ну, а экспансия Турции в Грузию рано или поздно приведёт к тому, что взбунтуются сами грузины. И обратиться за помощью им будет не к кому – только к Москве. Не исключено, что Грузия вообще развалится – уже в нынешних своих границах. Но когда и если это случится, тогда и нужно будет принимать меры.

– А может проблема ещё и в том, что в России нет ярых, агрессивных националистов, как в Грузии, на Украине и некоторых других постсоветских республиках? С такими националистами много хлопот, поэтому русских националистов у нас задушили, пересажали (если хотите, расскажу, как это происходило). И теперь, когда соседние малые народы наглеют, ответ в России мы наблюдаем только в виде академичных споров в телевизоре. В виде предложений активней использовать по отношению к обнаглевшим соседям «мягкую силу». Я много лет слушаю эти предложения. Толку от них, по-моему, нет никакого.

– Относительно русских националистов – это большая отдельная тема. Лучше пока посмотрим на грузинских (и многих иных на постсоветском пространстве). Всё, что происходит с 1991 года, показывает, а в последние годы всё явственнее (и не только в Грузии или на Украине) – вышедшие из-под контроля (влияния, власти) России территории, называющиеся независимыми государствами, фактически и по многим направлениям в буквальном смысле децивилизовываются или даже дичают – культурно, нравственно, да и политически. И поведение тамошних националистов – лишь наиболее яркое проявление этого. Вопрос стоит не об их независимости и расцвете. Вопрос стоит о том, кто будет их новым хозяином. Если этот новый хозяин будет опасен для Москвы, то у России найдутся способы ему противостоять (см. Украину). И Габунии здесь – мелкая пыль на доске большой геополитической игры.

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