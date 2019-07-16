Омбудсмен вмешался в резонансное дело о насилии в отношении ребенка в Мангистауской области

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Уполномоченный по правам человека в РК вмешался в резонансное дело о насилии в отношении ребенка в Мангистауской области, сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

«В связи с опубликованным в средствах массовой информации и социальных сетях обращением жительницы Мангистауской области Сыдыковой Карины в адрес президента РК (Касым-Жомарта Токаева – КазТАГ) с жалобой на бездействие уполномоченных органов по факту угрозы применения насилия в отношении ее дочери со стороны членов приемной семьи, омбудсмен Аскар Шакиров обратился в генеральную прокуратуру и к акиму Мангистауской области с просьбой провести тщательное расследование и взять данное дело под личный контроль», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Также говорится, что в рамках меморандума о сотрудничестве между уполномоченным по правам человека и председателем Верховного суда РК в области соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека, соответствующее обращение было направлено в адрес высшего судебного органа, в части его компетенции по данному делу.

Ранее Сыдыкова опубликовала в соцсетях открытое письмо на имя президента РК Касым-Жомарта Токаева, в котором рассказала о бездействии правоохранительных и судебных органов в отношении насильника, насиловавшего ее старшую дочь.

«Я вступила в законный брак 23 октября 2005 года. Прожили в браке 7,5 лет, в браке родились трое детей – 2006, 2007 и 2011 годов рождения. 1 сентября 2011 года – на 17-й день с момента рождения моей младшей дочери мы дали разрешение на ее удочерение семье старшей сестры моего уже бывшего мужа (…). 6 июня 2013 года мы расторгли брак. Двое старших детей по решению суда остались на моем попечении. После бракоразводного процесса я с детьми уехала в свой родной Алматы – на проживание с моей мамой. На протяжении 3-х лет я отправляла двоих детей на период летних каникул на отдых к мужу – по его настоянию, тем самым доверяя жизнь и здоровье наших дочерей», — говорится в открытом письме Сыдыковой.

По ее словам, в марте 2016 года ее старшая дочь, на тот момент которой было 10 лет, рассказала, что на протяжении 3-х лет, когда они гостили у бывшего мужа в доме, племянник мужа совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее старшей дочери.

«Узнав об этом, я написала заявление в прокуратуру Алматы, где дело было перенаправлено в Мангистаускую область по месту происшествия. Многое пришлось пережить в ходе расследования возбужденного уголовного дела. И осуждение со стороны знакомых и родственников, и «потерю» доказательств по делу, и бездушие, и грубость со стороны сотрудников правоохранительных органов. Расследование затянулось на 8 мес. В ходе судебного разбирательства вина осужденного в отношении моей дочери была полностью доказана по статье «Развращение малолетних». Суд апелляционной инстанции также признал его виновным», — пишет Сыдыкова.

Но, как отметила она, по непонятным причинам племяннику ее бывшего мужа назначили условный срок, который он должен отбывать по месту жительства, то есть там, где живет ее младшая дочь.

«Моя младшая дочь продолжает проживать рядом с насильником. Вдумайтесь. Маленькая девочка продолжает проживать в семье человека, признанного виновным и осужденного судом. Органы опеки «не видят причин» изъять ее из приемной семьи. Суды, отказывая в моих исках об отмене удочерения, мотивируют свои отказы тем, что в приемной семье «хорошие жилищно-бытовые условия». Может быть, суды считают, что ребенку будет не так больно, когда его насилуют в «хороших материально-бытовых условиях»?! И все это происходит уже после вступления в законную силу приговора. Помогите вырвать маленькую девочку из этой семьи», — говорится в открытом письме.

Письмо получило широкий резонанс – было перепечатано местным изданием «Лада.kz» и порталом «inAktau.kz». Также женщина обратилась за помощью в общественный фонд Аружан Саин «Дом».

«Прошу у всех поддержки для матери, которая борется за свою дочь! Она доведена до отчаяния, и уже просит помощи у президента! Карина обратилась к нам за помощью несколько месяцев назад. Все документы у нас имеются, все что пишет Карина – правда. Мы помогали матери в подготовке писем, и передавали обращения матери в МВД, ГП, УПЧ и другие организации. Но, к сожалению, никакого результата нет», — написала на своей странице в соцсети Аружан Саин.

Правозащитник, организатор проекта «Немолчи.kz» Дина Тансари обратила внимание на неправильное применение судом статьи в отношении насильника.

«Почему квалифицировали по ч.1 ст. 124 (УК РК – КазТАГ), если это продолжалось несколько лет? Это ч. 3, и срок от 10 до 15 лет», — написала Тансари в комментарии к письму матери в Facebook.