Техработы по кибербезопасности проводятся на линиях связи в Нур-Султане

Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ – Технические работы по кибербезопасности проводятся на линиях связи в Нур-Султане, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«В настоящее время уполномоченными органами совместно с операторами связи в городе Нур-Султан проводятся технические работы, направленные на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз», — говорится в сообщении в среду.

В случае возникновения проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам в ведомстве рекомендовали проверить регистрацию мобильных устройств (сотовых телефонов и планшетов), установить сертификат безопасности (размещен на сайтах операторов связи) или обратиться в call-center операторов связи.