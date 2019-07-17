Токаев поручил генпрокурору обеспечить законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе

Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генпрокурору обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова. (…) Глава государства поручил генеральному прокурору обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Также в ходе встречи Токаев был проинформирован об итогах деятельности надзорного органа за первое полугодие 2019 года и планах на предстоящий период.

Президенту Казахстана было доложено об исполнении генпрокуратурой функций по координации усилий правоохранительных органов, направленных на борьбу с преступностью и обеспечение общественного порядка.

Нурдаулетов также отчитался о мерах по защите конституционных прав граждан.

Кроме того, Токаев заявил о необходимости сосредоточить усилия на защите прав граждан, противодействии коррупции и теневой экономике.