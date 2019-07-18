Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ – Часть земель лесного фонда в Акмолинской области изъяли под реконструкцию дорог, сообщается в постановлении правительства.

«Перевести земельные участки общей площадью 1,1 и 3,17 га из категории земель лесного фонда республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Жасыл Аймак» комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения», — говорится в документе.

В постановлении указывается, что категорию земель поменяли под реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения Центр-Юг «Астана–Караганда–Балхаш- Алматы» и Центр-Восток «Астана–Ерейментау–Шидерты».