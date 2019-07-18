Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются в четверг на западе, юго-западе, севере, востоке и в центре Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юго-западе, севере, в центре и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града, на севере ночью и утром местами туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура днем +28+30, ночью +15+17.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Днем +34+36, ночью +21+23.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днем +40+42, ночью +23+25.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град, местами ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +12+17.

В Павлодарской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, местами возможен град. Температура днем +26+31, ночью +15+20.

В Карагандинской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +12+17.

В Атырауской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +34+39, ночью +21+26.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами ожидается сильная жара, местами очень сильная жара. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Мангистауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ожидается сильная жара, местами очень сильная жара. Температура днем +33+38, ночью +23+28.

В Актюбинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ожидается сильная жара, местами очень сильная жара ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +17+22.

В Кызылординской области ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +37+42, ночью +20+25.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами – туман. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Туркестанской области ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +37+42, ночью +20+25.

В Костанайской области местами ожидается сильная жара, местами очень сильная жара. Днем +28+33, ночью +12+17.

В Алматинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +34+39, ночью +19+24.

В Жамбылской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36+41, ночью +20+25.

В Акмолинской области температура днем +27+32, ночью +15+20.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается колебанияе водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.