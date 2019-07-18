Создать новый нацхолдинг на базе онкоцентра и реорганизовать Наццентр ортопедии хотят в РК

Нур-Султан. 18 июля. КазТАГ – Создать новый национальный управляющий холдинг на базе Национального научного онкологического центра и реорганизовать Национальный центр травматологии и ортопедии хотят в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Переименовать АО «Национальный научный онкологический центр» в АО «Национальный управляющий холдинг «DARU», — говорится в проекте постановления правительства.

Министерству здравоохранения, в случае принятия проекта, нужно будет обеспечить избрание в состав совета директоров создаваемого нацхолдинга премьер-министра в качестве председателя совета директоров, вице-премьера, министров здравоохранения, национальной экономики, а также индустрии и инфраструктурного развития – в качестве членов совета директоров.

«Реорганизовать в установленном законодательстве порядке республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» министерства здравоохранения Республики Казахстан путем преобразования в ТОО«Национальный центр травматологии и ортопедии» со 100% участием государства в уставном капитале. Определить основным предметом деятельности товарищества осуществление деятельности в области здравоохранения», — сказано в том же проекте постановления.

По словам разработчиков документа, «принятие проекта приведет к улучшению качества медицинских услуг».

«Создание онкологического центра позволит соответствовать национальным и международным требованиям, предоставлять высококвалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь, направленную на улучшение состояния здоровья», — сообщил в пояснительной записке к документу министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 31 июля.