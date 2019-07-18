Строительство крупнейшей в Центральной Азии ветряной электростанции началось в Жамбылской области

Алматы. 18 июля. КазТАГ — Строительство крупнейшей в Центральной Азии ветряной электростанции (ВЭС) началось в Жамбылской области, передает Silkroadnews.

«Это будет первая в Казахстане и Центральной Азии ветряная электростанция с самой большой мощностью – свыше 100 мВ. Ее ввод обеспечит потребность в электроэнергии 1 млн. домохозяйств. В то же время ввод нового объекта смягчит ситуацию с энергодефицитом на юге страны», — цитирует Жэньминь жибао заместителя акима Жамбылской области Нуржана Календерова с официальной церемонии запуска строительства нового объекта.

Он обратил внимание на успешное развитие энергетического взаимодействия двух стран, подчеркнув намерение Казахстана в будущем продолжать активное участие в строительстве «Одного пояса, одного пути», продвигать развитие двусторонних отношений.

В свою очередь представитель генерального консульства КНР в Алматы Мяо Хунбо отметил, что за последние два года китайско-казахстанское сотрудничество в сфере производственных мощностей вступило в этап высокоскоростного развития. Яркое доказательство тому – стартовавшее строительство Жанатасской ветряной электростанции.

Как пишет газета, Жанатасская ВЭС является одним из важных проектов в рамках китайско-казахстанского сотрудничества, общий объем инвестиций составил $160 млн.

Всего в рамках данного проекта планируется построить 40 ветряных турбин с мощностью в 2,5 мВт. Ожидается, что после введения в эксплуатацию ВЭС ежегодно будет производить до 350 млн. кВт/ч электроэнергии.

Как отмечается, этот проект инвестируется и строится китайской корпорацией China Power International Holding Limited, которая уже завершила установку первого ветряного оборудования.