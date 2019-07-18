Алматы. 18 июля. КазТАГ — Второй вертолет подключили к тушению пожара в складском помещении в Алматы, сообщила официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города Сандугаш Баймухамбетова.

«В борьбе с огнем задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолет, оборудованный водосливным устройством для тушения пожара. На данный момент произведено семь сбросов воды. Приступил к тушению пожара борт службы спасения Алматы», — сообщила Баймухамбетова в четверг.

Ранее сообщалось, что складское помещение горит в Алматы. В ДЧС города уточнили, что сообщение о возгорании складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул. Омарова, 12в/1 поступило на пульт «101» ДЧС Алматы 18 июля в 07.45. В ДЧС отметили, что силы и средства наращиваются по повышенному номеру.

Позднее в ДЧС сообщили, что пожар в складском помещении в Алматы пытаются потушить с вертолета (борт АО «Казавиаспас»).