Антимонопольный комитет реорганизован и разделен на три ведомства в Казахстане

Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ – Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики реорганизован и разделен на три ведомства в Казахстане, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

«Правительство Казахстана утвердило постановление от 10 июля 2019 года «О мерах по реализации указов президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №17 и от 1 июля 2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан». В частности, реорганизовано РГУ «КРЕМЗКиПП МНЭ РК» путем его разделения на РГУ «Комитет по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан», РГУ «Комитет по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан» и РГУ «Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Также реорганизованы государственные учреждения – территориальные подразделения КРЕМЗКиПП.