Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ — Крупную партию контрабандных сигарет, шуб и мехов пытались ввезти в Казахстан из Китая, сообщает пресс-служба комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК.

«На КПП Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» сотрудники таможенной службы совместно с пограничниками задержали крупную партию контрабандных сигарет и шуб. Сотрудники изъяли незадекларированные в установленной форме и безакцизных табачных марок сигареты в общем количестве 2050 блоков (410 тыс. штук). Из них сигареты марок Mond, Cavallo, Luckу Strike. Общий вес изъятых сигарет составил 591 кг. Также таможенники изъяли крупную партию меховых изделий, в том числе 39 шуб из меха норки общим весом 64,7 кг, 77 обработанных мехов из лисьих шкур общим весом 18,5 кг и 13 норковых косынок общим весом 5 кг», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, таможенная стоимость всех изъятых товаров составила Т13 261 869 и причитающаяся сумма неуплаченных таможенных платежей и налогов составила Т7 048 000.

«Задержанные товары находятся на складе временного хранения. Компетентные органы решают вопрос о привлечении подозреваемых лиц к ответственности», — резюмируется в сообщении.