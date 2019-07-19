Вызванные заявлением МВД РК траты на оформление детских загранпаспортов оказались необязательными

Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ – Вызванные заявлением министерства внутренних дел Казахстана траты на оформление детских загранпаспортов оказались необязательными, передает корреспондент агентства.

«Поправки в законодательство по отмене вклеивания фотографий детей в паспорта родителей при выезде за границу внесены МВД в 2018 году в рамках законопроекта по государственным услугам. Отдельный паспорт ребенка – требование многих стран, в связи с чем министерство через СМИ информировало население о предстоящих изменениях. Так как данный проект закона до настоящего времени находится на рассмотрении в парламенте, ранее комитетом миграционной службы СМИ были информированы о том, что поправки еще на стадии внесения», — заявили в министерстве внутренних дел Казахстана в пятницу.

Данное утверждение МВД полностью противоречит тому сообщению, которое ведомство распространило 10 сентября 2018 года.

«Чтобы обеспечить нашим гражданам свободное перемещение границ других стран, МВД вносит поправки в закон, предусматривающие отмену вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей. Соответственно, для выезда за границу детям необходимо будет оформлять отдельный паспорт. Данные нововведения вступают в силу с 1 января 2019 года», — говорилось в официальном пресс-релизе МВД, распространенном 10 сентября 2018 года.

После данного сообщения множество казахстанцев, планирующих семейные поездки за рубеж, начали массово оформлять детские паспорта. В 2019 году стоимость оформления загранпаспорта составляет Т19 240.

Теперь же МВД собственное заявление о вступлении в силу нововведений с 1 января не упоминает вовсе, а распространенное в сентябре минувшего года сообщение причисляет к «рекомендациям».

«Учитывая, что паспорт ребенка – требование многих стран, планирующим поездку с детьми за границу родителям, рекомендовалось заранее позаботиться об оформлении им паспорта для пересечения границ других стран. Вместе с тем, при обращении граждан разъяснялось, что норма по вклеиванию фотографий детей в паспорта родителей продолжает действовать и поправки в закон будут введены в действие только после подписания законопроекта главой государства», — утверждается в распространенном в пятницу сообщении.

Такие же разъяснения с начала текущего года, по утверждению МВД, «были направлены и в адрес пограничной службы КНБ и министерства иностранных дел». Также в ведомстве добавили, что «прием населения в ЦОНах по вопросу вклейки фотографии ребенка в паспорт родителя для выезда за границу не прекращался и оказывается в том же режиме».

«Страны, допускающие или запрещающие въезд в государство детей по вклеенной фотографии ребенка в паспорт одного из родителей, как правило, информируют об этом министерство иностранных дел РК. Поэтому перед поездкой рекомендуется узнать заранее в дипломатическом представительстве о правилах въезда в ту или иную страну. Кроме того, сейчас МВД параллельно прорабатывается вопрос снижения госпошлины при выдаче паспортов детям», — заявили в ведомстве.

Напомним, 10 сентября 2018 года МВД, помимо заявления о том, что детские загранпаспорта для казахстанцев с 1 января 2019 года станут обязательными, указывало на «тенденции в мире», согласно которым, «мировое сообщество совершенствует прохождение паспортно-визового контроля, формы идентификации личности и перешло к выдаче документов с биометрическими данными», а в качестве примера биометрических данных в МВД назвали цифровую фотографию, отпечатки пальцев, изображения радужной оболочки глаза.