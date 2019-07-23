Принявший решение в пользу Идрисова по делу Qazaq Banki судья уволен в Алматы

Алматы. 23 июля. КазТАГ – Принявший решение в пользу бизнесмена Динмухамета Идрисова по делу АО «Qazaq Banki» судья Нурлан Бегайдар уволен в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Судейский корпус города по собственному желанию покинула судья Алмалинского районного суда Ирина Путилова. Еще трое судей по решению судебного жюри освобождены от занимаемых должностей в связи с совершением дисциплинарного проступка. Это судья Медеуского районного суда Нурлан Бегайдар, судья Алмалинского районного суда №2 Надежда Каралуппа и судья Ауэзовского районного суда №2 Андрей Штейнке», — сообщили в пресс-службе Верховного суда во вторник.

Как стало известно, причиной увольнения Бегайдара стало решение, принятое в пользу Идрисова. В мае 2017 года финансовый регулятор выдал Qazaq Banki специальный заем с максимальным лимитом в Т85 млрд. По материалам дела в суде, Qazaq Banki в июне 2017 года вернул Национальному банку Т60 млрд от займа и вознаграждение на сумму Т216,6 млрд, а оставшаяся часть долга в Т25 млрд осталась непогашенной. В общей сложности Qazaq Banki на тот момент был должен финрегулятору Т27,5 млрд. Иск к Идрисову был предъявлен в связи с тем, что он выступил гарантом Т24,9 млрд по выданному Нацбанком займу, а Бегайдар принял решение о том, что указанная гарантия недействительна. Данное решение Бегайдара судебное жюри сочло надуманным, позволившим в итоге уклониться Идрисову от уплаты Т25 млрд по гарантийным обязательствам перед Нацбанком.

15 февраля 2019 года апелляционная судебная коллегия Алматинского городского суда удовлетворила апелляцию Нацбанка о взыскании с Идрисова выданные Qazaq Banki Т25 млрд.

«Акционер банка Идрисов, зная об ухудшении финансовой состоятельности банка, осознано предложив обеспечение в виде гарантий, не подлежащего проверке на ликвидность, соответственно не вправе требовать признания недействительным гарантии, доводы Идрисова о заблуждении противоречат принципам добросовестного, разумного и справедливого осуществления гражданских прав. В целом действия Идрисова по предъявлению встречного иска судебная коллегия расценивает как уклонение от ответственности по гарантийному обязательству», — пояснили тогда в суде.

Напомним, 18 апреля 2018 года на совещании по итогам деятельности Нацбанка первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Он отметил, что акционеры указанных банков «плохо руководили» этими финансовыми учреждениями, добавив, что деньги вкладчиков «вытащили самым неправильным образом». Глава государства потребовал вернуть средства, вложенные квазигосударственным сектором и гражданами, если эти банки хотят продолжить свою работу.

24 октября специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск финансового регулятора о ликвидации Qazaq Banki, а 13 декабря решение суда вступило в законную силу.