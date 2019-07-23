Токаеву хотят показать поправки с утверждением о сформированной антикоррупционной культуре

Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву хотят показать поправки с утверждением о сформированной в стране антикоррупционной культуре, передает корреспондент агентства.

«В Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы (…) в содержании: в разделе 4. Ключевые направления, основные подходы и приоритетные меры: подраздел «4.2. Внедрение института общественного контроля» исключить; подраздел «4.5. Формирование уровня антикоррупционной культуры» исключить; дополнить подразделом «4.7. Формирование системы добропорядочности и антикоррупционной культуры в обществе» согласно приложению к настоящему указу», — говорится в проекте указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Документ «О внесении изменений и дополнений в указ президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года №986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» подготовлен агентством по противодействию коррупции.

Исключение подраздела «Формирование уровня антикоррупционной культуры» антикоррупционная служба объясняет формулировкой «В связи с фактическим исполнением раздела 4.5. и введением нового раздела 4.7».

Данная формулировка о том, что в Казахстане уже сформирован уровень антикоррупционной культуры, может попасть в итоге на стол Токаеву в пояснительной записке к документу.

«В соответствии с проектом указа в Антикоррупционную стратегию Республики Казахстан на 2015-2025 годы включается новый раздел «4.7. Формирование системы добропорядочности и антикоррупционной культуры в обществе». В данном разделе излагаются меры по формированию системы добропорядочности и антикоррупционной культуры, расширению механизмов общественного контроля и налаживанию партнерства государства и граждан в вопросах противодействия коррупции. При этом разделы «4.2. «Внедрение института общественного контроля» и «4.5. Формирование уровня антикоррупционной культуры» Антикоррупционной стратегии исключаются в связи с их фактическим исполнением», — утверждает в пояснительной записке для президента председатель агентства Алик Шпекбаев.

Также Токаеву предлагают дополнить стратегию пунктом 2-1: «Центральным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан, акимам областей, городов республиканского значения, столицы обеспечить принятие по согласованию с уполномоченным органам по противодействию коррупции ежегодных планов мероприятий по исполнению Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы».

Проект указа вынесен на публичное обсуждение до 8 августа.