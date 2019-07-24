Почему в РК простые иностранные наемные работники считают нормальным вести себя заносчиво в отношении простых местных людей?

Ведь те же турки, арабы и индийцы работают также в России, Азербайджане и ряде других постсоветских стран. Ничего похожего там явно не происходит. В чем тут причина?!

Издание S&P Global опубликовало статью под названием «Chevron under pressure over Kazakh oilfield violence» — «Chevron находится под давлением из-за вспышки насилия на казахстанском месторождении».

В ней говорится так: «Президент Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность в марте, провел в среду и четверг индивидуальные переговоры с прибывшими на заседание совета иностранных инвесторов высшими руководителями действующих в РК зарубежных корпораций. В том числе — с генеральным директором компании Shell Беном ван Берденом, вице-президентом компании ExxonMobil Нилом Даффином, президентом компании Total Арно Бройяком и генеральным директором компании Baker Hughes Лоренцо Симонелли», — передает пресс-служба президента.

Компания Chevron сообщила, что ее региональный президент Тодд Леви не был среди тех, кого принимали в Ак Орде. Она заявила, что Леви не просил о встрече. Компания Chevron отрицала предположение о том, что Казахстан мог проигнорировать Леви.

Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел встречу с президентом Chevron по разведке и добыче в Европе, Евразии и Ближнем Востоке Тоддом Леви. (Фото: government.kz)

Президент компании Chevron по разведке и добыче в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке Тодд Леви провел переговоры с премьер-министром Аскаром Мамином, который подчеркнул важность «обеспечения безопасности и стабильности» всех сотрудников, говорится в сообщении офиса премьер-министра.

Леви также встретился с министром труда и социальной защиты Бердибеком Сапарбаевым, который сказал, что ситуация на Тенгизе находится «под контролем», но «самый главный вопрос — это соблюдение законов Республики Казахстан, недопущение дискриминации, разницы в заработной плате, условиях труда казахстанских и иностранных специалистов, любых проявлений трудовых конфликтов», — говорится в пресс-релизе его министерства.

Сапарбаев также «отметил необходимость сокращения доли неквалифицированной иностранной рабочей силы в подрядных компаниях, задействованных в реализации проекта ТШО».

В свою очередь Тодд Леви пообещал, что перед подрядными компаниями будут подняты вопросы увеличения количества казахстанских специалистов в проектах по расширению производственных мощностей Тенгизского месторождения и усиления воспитательной работы по обеспечению благоприятных взаимоотношений в трудовых коллективах».

В общем, можно предположить, что разговоры между казахстанскими должностными лицами и иностранными работодателями нынче были примерно такие, какие имели место, надо полагать, после аналогичных конфликтов на Тенгизе весной 2005 года и осенью 2006 года, а также в Алматы зимой 2008 года. Но они, похоже, не в состоянии изменить ситуацию, в контексте которой казахстанские рабочие, вовлеченные в подобные совместные проекты, не перестают ощущать себя дискриминируемыми иностранцами. И не столько вышестоящими должностными лицами, сколько такими же, как они сами простыми сотрудниками, единственное отличие которых состоит в том, что они являются малазийскими, ближневосточными и южно-азиатскими экспатами.

Вот, еще пример. В начале сентября 2017 года на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» рабочие из Индии избили охранника-казахстанца, и этот случай чуть не вылился в масштабный конфликт. А теперь, так сказать, повторение пройденного урока.

Издание Sputniknews.kz в прошлую субботу опубликовало материал под названием «Жара, девушка, телефон: конфликт с участием иностранцев на «Абу-Даби Плаза».

В нем излагается следующее: «По информации пресс-службы столичного департамента полиции, в три часа дня поступил звонок о том, что около строящегося отеля Sheraton Hotel Astana на пересечении улиц Акмешит — Сыгнак при выходе с рабочей смены произошла словесная перепалка между иностранными гражданами и казахстанскими рабочими.

«Причиной конфликта стало обращение одной из девушек, работающей на строительном объекте «Абу-Даби Плаза» к своему другу по поводу SMS, поступившего к ней от иностранного рабочего», — сообщили в полиции.

Прибывшими нарядами полиции инцидент был исчерпан. Все участники инцидента установлены, проводится проверка».

Что общего у этих двух историй на «Абу-Даби Плаза», а также других аналогичных случаев по Казахстану? То, что их возникновение обусловлено провокационным поведением иностранных наемных работников. И тут уже вопрос надо ставить так: почему они считают нормальным вести себя (по меньшей мере) заносчиво в отношении простых местных людей? Ибо речь уже явно идет не о случайностях, а о системной линии поведения. Ведь те же турки, арабы и индийцы работают также в России, Азербайджане и ряде других постсоветских республик. Ничего похожего там явно не происходит. Следовательно, получается, что такое (во многом кажущееся вызывающим и оскорбительным) отношение они считают себя вправе практиковать именно здесь, в Казахстане.

А вообще, рабочие-экспаты, скажем, в Турции, на Ближнем Востоке – это люди, которые в большинстве своем стараются вести себя в стране пребывания тише воды, ниже травы. И то им немало достается. Порой – за малейшую провинность, а то и ни за что.

Вот один видеосюжет – «Shoking video: Indian worker mercilessly beaten by Saudi engineer» — «Индийский рабочий безжалостно избит саудовским инженером» в качестве иллюстрации такого вывода.

В комментарии к нему говорится так: «Индийские рабочие сталкиваются с трудностями на Ближнем Востоке. Отсутствие каких-либо прав и жалкие условия труда всегда являлись причиной для беспокойства. Но для тысяч людей, которые отправляются в такие страны, как Саудовская Аравия, чтобы работать строителями, такая поездка – это вопрос не вольного выбора, а принужденности вследствие бедности».

Но в Казахстане такие индийцы-строители позволяют себе распускать руки и избивать охранника. Значит, они считают, что здесь – в отличие от России, Азербайджана, Турции и Ближнего Востока — такое можно себе позволять. Остается только задаться вопросом: в чем тут причина?!

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