Замдиректоров школ задержали за подстрекательство к даче взятки в Атырауской области

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Астана. 24 июля. КазТАГ – Заместителей директоров школ задержали за подстрекательство к даче взятки в Атырауской области, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Департаментом агентства РК по противодействию коррупции Атырауской области выявлен факт подстрекательства к даче взятки заместителями директоров двух школ области. (…) Заместители директоров школ задержаны за подстрекательство к даче взятки», — говорится в сообщении в среду.

По данным агентства, они подозреваются в том, что, действуя группой лиц, по предварительному сговору, подстрекали родителя ученика школы к даче взятки в сумме Т600 тыс. членам государственной комиссии министерства образования и науки (МОН) РК за оказание содействия при прохождении единого национального тестирования (ЕНТ).

«Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом», — резюмируется в сообщении.

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