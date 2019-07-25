Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Дым от пожаров в Сибири распространяется на Нур-Султан и четыре области Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По снимкам дистанционного зондирования земли спутников NASA наблюдаются очаги возгорания, пожары в районе Сибири и распространение шлейфа от пожаров в западном направлении. Южная часть шлейфа от пожаров распространяется на Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую, Павлодарскую области и город Нур-Султан», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что при лесных пожарах выделяются следующие загрязняющие вещества: парниковые газы (диоксид углерода, метан, озон, оксид азота, оксид углерода), диоксид серы, а также взвешенные частицы, РМ10 и в особенности РМ2,5.

Станции экологического мониторинга «Казгидромета» зафиксировали превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) в областях Казахстана, граничащих с территорией России: в Восточно-Казахстанской области – 1,5 NH3, в Акмолинской – 2,4 PM 2.5, 1,3 PM 10 и 1,1 O3; в Костанайской области – 1,6 PM 2.5, 1,2 NO и 1,7 NO2; в Нур-Султане – 2,3 PM 2.5 и 1,2 PM 10.

«По ВКО – ветер западный, до 9 метров в секунду, имели место осадки до 11 мм местами сильный дождь до 31 мм, сложились благоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе. По Павлодарской области – ветер северный, до 6 метров в секунду, имели место сильные осадки до 15 мм, сложились благоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе», — описали синоптическую ситуацию в «Казгидромете.

По Акмолинской области – ветер северный до 5 метров в секунду, имели место осадки до 4 мм, сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

В Нур-Султане слабый северный ветер до 3 метров в секунду, без осадков, сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

«По СКО – ветер северный дор 8 метров в секунду, имели место осадки до 3 мм, сложились благоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе. По Костанайской области – ветер северо-западный до 8 метров в секунду, без осадков, сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе», — сказано в сообщении.