Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ — Крупный канал незаконной поставки и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов пресекли в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«КНБ РК пресечена противоправная деятельность преступных групп, занимавшихся незаконной реализацией огнестрельного оружия в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. (…) В результате принятых мер ликвидирован очередной крупный канал поступления оружия на территорию Республики Казахстан. Проводятся мероприятия по изъятию из незаконного оборота ранее реализованного задержанными лицами криминального оружия», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточнили в ведомстве, в ходе проведения негласных следственных действий задокументированы факты реализации восьми автоматов «Калашникова» и двух пистолетов; указанное оружие изъято в установленном законом порядке.

«18 и 19 июля в Алматы и Шымкенте проведена специальная операция по задержанию участников группировок. Отдельные из них являются приверженцами деструктивных религиозных течений и имеют устойчивые связи с представителями т.н. «воровского сообщества. В ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов обнаружен станок и инструменты для кустарной сборки и переделки оружия», — резюмируется в сообщении.