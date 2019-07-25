Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ — Около 3 тыс. тонн боеприпасов вывезено из Арыса в безопасные места, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства принял министра обороны Нурлана Ермекбаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о состоянии боеготовности Вооруженных сил Казахстана, а также о ходе восстановительных работ в Арысе. В частности, президенту было доложено о мерах по поиску и очищению территории от элементов боеприпасов, а также о восстановлении деятельности военного городка в Арысе. По словам министра обороны, к настоящему времени со складов, расположенных в военных арсеналах, в безопасные места вывезено около трех тысяч тонн боеприпасов», — говорится в сообщении Акорды в четверг.

Также сообщается, что Токаев поручил обеспечить своевременное выполнение всех работ по ликвидации последствий взрывов и вывозу боеприпасов, а также наградить погибших и наиболее отличившихся в ходе спасательных и восстановительных работ военнослужащих и представителей соответствующих служб.

Кроме того, глава государства был проинформирован о ходе подготовки к предстоящим армейским играм, часть этапов которых пройдет на территории Казахстана.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли трое, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор. Также глава государства поручил 17 июля генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову «обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц».