Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Определение размера черты бедности вновь хотят изменить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 августа 2017 года №290 «Об определении размера черты бедности» следующее изменение: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Определить черту бедности по Республике Казахстан в размере 70% от величины прожиточного минимума (ВПМ), рассчитанного министерством национальной экономики Республики Казахстан за истекший квартал», — говорится в проекте приказа министерства труда и социальной защиты населения в четверг.

Сейчас черта бедности определена следующим образом: 1) с 1 января 2018 года – в размере 50% от ВПМ, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи (АСП), в случае если размер ВПМ, рассчитанный местными исполнительными органами (МИО) за указанный период составит ниже размера ВПМ, утвержденного законом о республиканском бюджете (РБ) на соответствующий финансовый год, то черта бедности определяется в размере 50% от ВПМ, утвержденного законом о РБ на соответствующий финансовый год; 2) с 1 апреля 2019 года – в размере 70% от ВПМ, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением АСП, но не ниже 70% от ВПМ, утвержденного законом о РБ на соответствующий финансовый год.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 8 августа.

Напомним, 2 марта МИА КазТАГ уже рассказывало о том, что с 1 июля в Казахстане планируют изменить определение черты бедности в Казахстане. 21 июня агентство сообщало о новом проекте поправок, касающихся определения черты бедности. В том документе уже была представлена та формулировка, которая действует сейчас.