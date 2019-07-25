Таможенная служба Кыргызстана ответила на претензии Казахстана о «сером» импорте из Китая

Алматы. 25 июля. КазТАГ — Государственная таможенная служба (ГТС) Кыргызстана ответила на заявление комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК о том, что «серый» импорт из Китая в Казахстан пытаются завезти через необорудованные пункты пропуска Кыргызстана, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Согласно зеркальной статистике, наблюдается большое расхождение данных по экспорту товаров Китая в Казахстан и импорту товаров Казахстана из Китая, что показывает о наличии данной проблемы в самом Казахстане. Так, в 2015 году расхождение данных по экспорту товаров Китая в Казахстан и импорту товаров Казахстана из Китая составило $3,3 млрд, а уже в 2018 году увеличился до $6 млрд, то есть практически удвоилось», — отметили в пресс-службе ГТС КР в четверг.

Таким образом, несмотря на оборудованные пропускные пункты в Казахстане, данная проблема только усугубляется.

При этом в заявлении КГД РК отмечается, что должностными лицами ведется учет и анализ импортируемых и экспортируемых товаров путем документального контроля и, что контакт должностных лиц с перевозчиками фактически исключен. Однако данные заявления, согласно видеоматериалам, опубликованным в интернете, не соответствуют действительности.

Кроме того, на пунктах пропуска кыргызско-казахстанской границы и российско-казахстанской границы сплошному досмотру подвергаются все транзитные грузы Кыргызстана, идущие в Россию через территорию Казахстана, а также грузы, идущие с Китая в Кыргызстан транзитом по территории Казахстана.

«Вышеуказанные действия КГД РК выходят за рамки правового регулирования и нарушают нормы и правила ВТО (Всемирной торговой организации – КазТАГ) и основополагающий принцип свободы движения товаров, закрепленный в договоре о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Неправомерные действия КГД РК являются ничем иным как скрытым таможенным контролем. В результате нарушений ключевого принципа прозрачности дискриминируются тысячи грузовых автомобилей из Кыргызской Республики», — заявили в ГТС.

Также отметили, что Кыргызстан делает последовательные шаги для решения данной проблемы. Так, во время юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым была выражена заинтересованность КР в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах союза и введении тройного таможенного контроля с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран ЕАЭС, где такая процедура могла бы снять претензии одной страны к другой стране.

В целях реализации данной инициативы разработан проект поручения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «О введении трехстороннего таможенного контроля на таможенных пунктах пропуска таможенной границы Евразийского экономического союза».

«На заседании кыргызско-казахского межправсовета 12 июля в Бишкеке достигнута договоренность по привлечению сотрудников таможенных служб двух стран, для осуществления совместного контроля на таможенных постах таможенной границы ЕАЭС, с привлечением представителей Евразийской экономической комиссии. Там же договорились в течение месяца провести пилот по применению навигационных пломб на бесплатной основе при транзитных перемещениях через Казахстан, направляемых из Кыргызстана в страны ЕАЭС в целях обеспечения беспрепятственного пропуска грузов на кыргызско-казахстанской границе и казахско-российской границе», — резюмировали в ГТС.

Напомним, 22 июля в пресс-службе комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК сообщили, что «серый» импорт из Китая в Казахстан пытаются завезти через необорудованные пункты пропуска Кыргызстана.

«Контрабанда и незаконные торговые схемы стали общим вызовов для евразийских государств. По правилам ЕАЭС (Евразийского экономического союза – КазТАГ) таможенные сборы всех участников собираются в общий фонд и распределяются на пропорциональной основе. Поэтому союзники не могут игнорировать проблемы контрабанды из КНР. Чтобы добиться своей цели и завезти в Казахстан продукцию, контрабандисты придумывают разные схемы. Одна из них – въезд на территорию ЕАЭС через Кыргызстан. Здесь необорудованные современной техникой и инспекционно-досмотровым комплексом пропускные пункты дают лазейку для «серого» импорта. Товар, несоответствующий заявленным в документах данным, скрыто провозят через Кыргызстан», — говорилось в сообщении в понедельник.