Алматы. 26 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Алматинский зоопарк не имеет широких возможностей для обновления коллекции животных, сообщила старший специалист по импортно-экспортным операциям зоопарка Айшан Елгебаева.

«К нам приносят животных, не принять которых и не оказать им помощь мы не можем с моральной точки зрения – оказать помощь и разместить на территории. Но есть этические нормы различных международных ассоциаций, членом которых мы являемся, для зоопарков. В них прописано, что каждому животному предоставляется размещение и кормление согласно международным стандартам. Но у нас сейчас количество животных превышено: мы ухудшаем условия для одних видов, размещая животных по вольерам и зимникам, предназначенным для других видов, и не можем получать другие виды животных», — сказала Елгебаева на пресс-конференции в пятницу.

Так, по ее словам, зоопарк не может позволить себе сегодня обновлять видовой состав крупных животных – медведей, жирафов, так как их просто негде размещать.

«Тем не менее, у нас появилась возможность обновить коллекцию птиц (в частности, попугаев), средних животных, также будем покупать новых животных в экзотариум», — добавила Елгебаева.

Вместе с этим она подтвердила, что зоопарк продолжит практику принятия животных от частных владельцев.

«Процесс ввоза-вывоза животных регулируется большим количеством документов. Зачем люди везут редких и опасных животных – я не хочу вдаваться в подробности. Но призываю таможенные, ветеринарные органы, чтобы завоз животных регулировался правилами, которые существуют для зоопарков. Ведь попавшее в зоопарк больное животное представляет опасность для других его обитателей. А сейчас животных зачастую ввозят даже без ветеринарных сертификатов, не говоря о других документах», — подчеркнула Елгебаева.

Ранее сообщалось, что алматинский зоопарк провел чистку в рядах своих сотрудников: заместителю директора зоопарка по зооветеринарной части Айболу Кудерину был объявлен строгий выговор, после чего он написал заявление об увольнении по собственному желанию, главный ветврач зоопарка Азамат Дуйсенов был отстранен от должности, также уволены несколько технических сотрудников и сотрудников охранного ведомства.

Напомним, за последние два месяца в алматинском зоопарке умерло шестеро животных: две львицы, две самки жирафа, лось и тигрица. Необходимо отметить, что львята и лось поступили в зоопарк от частных владельцев.