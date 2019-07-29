Алматы. 29 июля. КазТАГ – Назначен аким Жетысуского района Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Распоряжением акима Алматы, по согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города акимом Жетысуского района назначен Максат Кикимов», — говорится в сообщении в понедельник.

Кикимов с 2018 по 2019 годы был руководителем управления туризма и внешних связей Алматы, до этого в 2017-2018 годы возглавлял управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города, а еще раньше – в 2015-2017 годы был ИО руководителя управления экономики и бюджетного планирования Алматы, а затем руководителем того же управления.