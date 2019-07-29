В Шымкенте впервые подсудимый приговорен к химической кастрации

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Алматы. 29 июля. КазТАГ — В Шымкенте впервые подсудимый приговорен к химической кастрации, сообщает Otyrar.kz.

«В Шымкенте впервые подсудимый приговорен к химической кастрации», — сообщили представители городского специализированного суда по делам несовершеннолетних в понедельник.

По словам судьи Абинура Карабаева, к такой мере наказания и 15-ти годам лишения свободы приговорен 39-летний подсудимый признанный виновным в попытке изнасилования двух несовершеннолетних девочек.

В издании напомнили, что осужденный уже отбывал наказание за изнасилование в 2003 году.

«Тогда он был приговорен к 10-ти годам лишения свободы. Химическая кастрация была назначена по результатам судебной экспертизы», — резюмируется в сообщении.

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