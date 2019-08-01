Нур-Султан. 1 августа. КазТАГ – Поправки по сокращению числа гастарбайтеров в Казахстане обещают внести во втором полугодии 2019 года, передает корреспондент агентства.

«Изменения будут внесены в течение второго полугодия текущего года в правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и ее распределения между регионами Республики Казахстан (постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года №802), а также в правила и условия выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы (приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 июня 2016 года №559)», — сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос депутатов мажилиса.

Глава кабмина заверил, что «одной из основных задач государственной политики в области миграции населения являются защита внутреннего рынка труда путем квотирования привлечения иностранной рабочей силы и обеспечение потребности экономики в квалифицированных иностранных специалистах».

«В рамках мер по защите внутреннего рынка труда в 2485 предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу, обеспечено местное содержание в кадрах на уровне 96%. С 2017 года введен налоговый сбор за выдачу и продление разрешений, который варьируется от 137 до 250 МРП в зависимости от категории (чем ниже категория и квалификация, тем выше налоговый сбор). По итогам 2017 и 2018 годов работодателями внесены налоговые сборы на общую сумму Т9,1 млрд и Т8,5 млрд, соответственно», — уточнил руководитель правительства.

Он заверил, что в настоящее время «в целях усиления защиты внутреннего рынка труда правительством рассматриваются меры по сокращению иностранной рабочей силы по профессиям и специальностям, которыми обладают казахстанские граждане».

«Указанные меры включают в себя совершенствование работы комиссии при местных исполнительных органах по формированию квоты, расширение оснований для отказа в выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы по 4 категории и сезонных работников, выполнение субъектами малого предпринимательства условий по местному содержанию в кадрах», — сообщил Мамин.

26 июня мажилисмены в своем запросе сообщили, что, как показывает анализ практической работы комиссий по формированию квоты на прием иностранной рабочей силы, условия определения допустимого количества иностранцев не всегда учитывают реальный потенциал местных трудовых ресурсов того или иного региона. Депутаты предложили внести дополнения в пункт 10 правил установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан и дополнить подпунктом 4) следующего содержания: «Наличие имеющихся позиций по 4 категории (квалифицированные рабочие) и сезонных иностранных работников на внутреннем рынке труда в момент подачи заявления».